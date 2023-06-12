Ünlü komedyen Ricky Gervais, ölüm tehditlerine karşı güvenliğini artırdı

Ricky Gervais’in anti woke şakalarının ardından ölüm tehditleri almasıyla İngiltere turnesi öncesinde güvenliğini artırmaya hazırlandığı açıklandı. İngiliz komedyenin ekibi, yaklaşan İngiltere turnesi için güvenlik konusunda ciddi bir düzenleme gerçekleştirdi.

Ünlü komedyene yakın bir kaynak The Sun’a şunları söyledi: “Ricky, hayatına yönelik tehditlerin yapıldığı konusunda bilgilendirildi. Ancak çok rahatsız edici mektuplar geliyor.”

Anti woke, woke kültürüne karşı çıkanları isimlendirmek için kullanılır. Woke kültüründe toplumsal adalet, cinsiyet eşitliği, ırkçılık ve diğer sosyal konularda duyarlılık ve bilinçlilik üzerine odaklanılırken, anti-woke’ta ise bu ideolojiye karşı olan bir duruş sergilenir.

Gervais’in endişeleri, geçen yıl Amerikalı komedyen Dave Chappelle’e sahnede yapılan saldırı sonrası artmış gibi görünüyor.

After Life ve The Office gibi yapımlarla hayranlarını artıran Gervais, mayıs ayının başlarında tek bir stand-up gösterisi için 1.41 milyon sterlinlik bir gişe rekoru kırdı. Gervais, rekoru hakkında şunları söyledi: “Bu rekoru öğrenmek pastanın üzerindeki krema.”