  • BIST 5.588,98
  • Altın 1484.926
  • Dolar 23.6071
  • Euro 25.3874
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABioNTech, Covid-19 aşısı yan etkileri yüzünden açılan tazminat davasında ilk kez mahkemeye çıkacak

Ünlü komedyen Ricky Gervais, ölüm tehditlerine karşı güvenliğini artırdı

»
Ricky Gervais, İngiltere turu öncesinde güvelik önlemlerini artırıyor. Gervais'in yeni önlemleri, aldığı ölüm tehditlerinden sonra geldi.
Ünlü komedyen Ricky Gervais, ölüm tehditlerine karşı güvenliğini artırdı

Ricky Gervais’in anti woke şakalarının ardından ölüm tehditleri almasıyla İngiltere turnesi öncesinde güvenliğini artırmaya hazırlandığı açıklandı. İngiliz komedyenin ekibi, yaklaşan İngiltere turnesi için güvenlik konusunda ciddi bir düzenleme gerçekleştirdi.

Ünlü komedyene yakın bir kaynak The Sun’a şunları söyledi: “Ricky, hayatına yönelik tehditlerin yapıldığı konusunda bilgilendirildi. Ancak çok rahatsız edici mektuplar geliyor.”

Anti woke, woke kültürüne karşı çıkanları isimlendirmek için kullanılır. Woke kültüründe toplumsal adalet, cinsiyet eşitliği, ırkçılık ve diğer sosyal konularda duyarlılık ve bilinçlilik üzerine odaklanılırken, anti-woke’ta ise bu ideolojiye karşı olan bir duruş sergilenir.

Gervais’in endişeleri, geçen yıl Amerikalı komedyen Dave Chappelle’e sahnede yapılan saldırı sonrası artmış gibi görünüyor.

After Life ve The Office gibi yapımlarla hayranlarını artıran Gervais, mayıs ayının başlarında tek bir stand-up gösterisi için 1.41 milyon sterlinlik bir gişe rekoru kırdı. Gervais, rekoru hakkında şunları söyledi: “Bu rekoru öğrenmek pastanın üzerindeki krema.”

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor09 Haziran 2023 Cuma 20:38
  • Cumhurbaşkanı Tatar, İskele ve Ergazi Köy Kadın Kursu sergi açılışına katıldı09 Haziran 2023 Cuma 16:49
  • Kıbrıs Tiyatro Festivali sürüyor: ‘Oscar’ oyunu ayakta alkışlandı09 Haziran 2023 Cuma 10:07
  • Chris Hemsworth’ten Thor itirafı… “Bazen sıkıldım”07 Haziran 2023 Çarşamba 20:59
  • Mısır, Beyoncé’yi Kraliçe Nefertiti gibi gösteren sergiyi yasakladı07 Haziran 2023 Çarşamba 16:43
  • Geri dönüyor: Meghan Markle’ın tek bir paylaşımına 7,8 milyon TL fiyat biçildi05 Haziran 2023 Pazartesi 15:38
  • Girne Belediyesi Tiyatro Toplulukları ilk yabancı dilli oyununu sergiledi05 Haziran 2023 Pazartesi 10:18
  • Simge Sağın, Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarına katılacak04 Haziran 2023 Pazar 13:48
  • Şaşırtıcı iddia: 83 yaşında baba olmaya hazırlanan Al Pacino DNA testi istedi02 Haziran 2023 Cuma 21:13
  • Örümcek Adam 4 için çalışmalar başladı01 Haziran 2023 Perşembe 21:37
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti