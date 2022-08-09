  • BIST 2.795,55
  • Altın 1035.146
  • Dolar 17.9458
  • Euro 18.3561
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAResmi açıklama geldi: Pfizer/BioNTech’in Omicron aşısı için testler başlıyor

Ünlü modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

»
Yıllardır kanserle mücadele eden dünyaca ünlü modacı Issey Miyake yaşama gözlerini yumdu.
Ünlü modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

Japonyalı ünlü modacı Issey Miyake, 84 yaşında yaşamını yitirdi…

miyake-euters1.jpg

Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japon medyası kendi ismiyle marka olan Miyake’nin bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ajansı Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Miyake, hepatosellüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanserinden muzdaripti.

Miyake’nin cenazesinin sadece ailesinin katılımıyla gerçekleştiği ve bir tören düzenlenmeyeceği duyuruldu. 1970’lerin ortasında ortaya çıkan Japon tasarım akımının bir parçası olan Miyake, haute couture’de yüksek teknoloji malzemeler ve rahat bir tasarım tercih ederek gündem olmuştu.

ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’da doğan ve saldırı anında 7 yaşında olan Miyake, atom bombasından kurtulmayı başarmıştı. 140 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Miyake, önce Tokyo’da daha sonra da Paris’te ilk butiğini açmıştı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elon Musk’tan babası Errol Musk’a konuşma yasağı07 Ağustos 2022 Pazar 14:03
  • Aracı alev topuna döndü06 Ağustos 2022 Cumartesi 19:37
  • Arda Kural gözaltına alındı05 Ağustos 2022 Cuma 20:12
  • 2022 yazının favori şarkıları belirlendi05 Ağustos 2022 Cuma 09:06
  • OnlyFans’tan kazandığı parayla futbol kulübü satın almaya hazırlanıyor04 Ağustos 2022 Perşembe 22:57
  • 96 kilo veren Pelin Öztekin’den bikinili poz04 Ağustos 2022 Perşembe 13:59
  • Ahu Yağtu, Cem Yılmaz’ı icraya verdi03 Ağustos 2022 Çarşamba 19:29
  • Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırlanan sergi açıldı03 Ağustos 2022 Çarşamba 10:23
  • Skandal davanın yankıları devam ediyor: Johnny Depp’in iktidarsızlık sorunu02 Ağustos 2022 Salı 23:19
  • Mehmetçik Üzüm Festivali yarın başlıyor02 Ağustos 2022 Salı 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti