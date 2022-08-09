Ünlü modacı Issey Miyake hayatını kaybetti

Japonyalı ünlü modacı Issey Miyake, 84 yaşında yaşamını yitirdi…

Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiği açıklandı.

Japon medyası kendi ismiyle marka olan Miyake’nin bir süredir kanserle mücadele ettiğini açıkladı. Kyodo haber ajansı Miyake’nin 5 Ağustos’ta yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Bir süredir kanserle mücadele eden Miyake, hepatosellüler karsinom olarak da bilinen karaciğer kanserinden muzdaripti.

Miyake’nin cenazesinin sadece ailesinin katılımıyla gerçekleştiği ve bir tören düzenlenmeyeceği duyuruldu. 1970’lerin ortasında ortaya çıkan Japon tasarım akımının bir parçası olan Miyake, haute couture’de yüksek teknoloji malzemeler ve rahat bir tasarım tercih ederek gündem olmuştu.

ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’da doğan ve saldırı anında 7 yaşında olan Miyake, atom bombasından kurtulmayı başarmıştı. 140 bin kişinin öldüğü saldırının ardından Miyake, önce Tokyo’da daha sonra da Paris’te ilk butiğini açmıştı.