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Ünlü oyuncu Brad Pitt etek giydiği yeni imajıyla dikkat çekti

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Ünlü oyuncu Brad Pitt, son filmi Suikast Treni'nin (Bullet Train) Berlin prömiyerinde tercih ettiği etek ve botlarla dikkat çekti.
Ünlü oyuncu Brad Pitt etek giydiği yeni imajıyla dikkat çekti

Yönetmenliğini David Leitch’in yaptığı; Sandra Bullock ve Brad Pitt’in başrollerini paylaştığı Suikast Treni’nin Berlin Prömiyeri gerçekleşti. Kırmızı halıda poz veren film kadrosundan Brad Pitt ise imajı ile en çok dikkat çeken isimlerden oldu.

58 yaşındaki oyuncu, filmin 19 Temmuz’daki Almanya galası için kahverengi diz boyu bir etek giymeyi tercih etmişti. Cesur tercihi, eteği ile aynı renk bir blazer ceket ile tamamlanmıştı.

Gümüş kolye, siyah güneş gözlüğü ve botlarıyla görünümünü süsleyen oyuncunun bacağındaki dövmeler de dikkat çekti. Pitt, resmi kırmızı halıdan birkaç saat önce de yine pembe bir takımla görüntülenmişti.

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