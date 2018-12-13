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Ünlü yazar Metin Hara DAÜ’lü Öğrencilerle Buluştu

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Ünlü yazar Metin Hara DAÜ’lü Öğrencilerle Buluştu
Ünlü yazar Metin Hara DAÜ’lü Öğrencilerle Buluştu

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen etkinlik dizisi kapsamında, dünyaca ünlü yazar, oyuncu, gelişim uzmanı Metin Hara, DAÜ öğrencileri ile bir araya gelerek “Aşkın İstilası – Yol”, “Aşkın İstilası – Dem”, “İyiliğin Bilim Hali” ve “İyiliğin Hareket Hali” kitapları hakkında konuştu. DAÜ Aktivite Salonu’nda gerçekleşen söyleşi Türkçe olarak yapıldı. Oldukça geniş katılımlı söyleşiye kendini tanıtarak başlayan Metin Hara, yaklaşık 18 senedir insanların hayatlarını nasıl değiştirebilecekleriyle ilgili eğitimler verdiğini belirtti. Yaptığı işin ‘Kişisel Gelişim’ olarak adlandırılamayacağını kaydeden Metin Hara, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı mezunu bir fizyoterapist olduğunu ve son derece net sonuçlar gösteren ama insanların kendi kendine yapabilecekleri teknikleri öğrettiğini ifade etti. Oldukça keyifli geçen söyleşinin ardından DAÜ’lü öğrenciler ve katılımcılar, Metin Hara’ya merak ettikleri soruları yöneltti. Etkinliğin sonunda ise DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu, Metin Hara’ya Kıbrıs’a özgü Lefkara işi pano takdiminde bulundu.

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Metin Hara Kimdir?

14 Haziran 1982 tarihinde, İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini 50. Yıl Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda tamamladıktan sonra, orta ve lise öğrenimi için Üsküdar Amerikan Koleji’ne gitmiştir. Üsküdar Amerikan Koleji'ni bitirdikten sonra Çapa Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü’nde eğitim hayatını tamamladı. Üniversite hayatı boyunca geçimini sağlamak için reklam oyunculuğuna başlamış, birçok ulusal ve global markanın Türkiye ve yurtdışındaki tanıtım mecralarında yer almıştır. 2007 yılında ''Dinle Neyden'' adlı filmin başrol oyuncularından biri olarak 2008'de Uluslararası Ankara Film Festivali’nde en iyi genç yetenek ödülüne layık görülmüştür.

 

2008 yılında "Trusthuman-İnsanagüven" projesini hayata geçiren Metin Hara "Başka Bir Dünya Mümkün" felsefesiyle bireysel seanslar ve toplu seminerlerle insanların hayatına dokunmaya devam etmiştir. 2014 yılında ''Aşkın İstilası'' 3'lemesinin 1. kitabı olan "Yol" kitabı, sadece ilk 3 ayda 100,000'in üzerinde satmış, yaklaşık 8 ay boyunca bestseller listelerinde kalmıştır. Her dokunduğu hayat için ağaç diken, yunus evlat edinen, hapishanelere, yetimhanelere, huzurevlerine yaptığı ziyaret ve yardımlarla dikkat çekmiştir. Birçok çevre ve sosyal sorumluluk derneğine üye olan Metin Hara, aynı zamanda Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Üyesi’dir.

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