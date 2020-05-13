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Usenov korona günlerine “Miras” adlı at tasviriyle destek verdi

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Usenov korona günlerine “Miras” adlı at tasviriyle destek verdi
Usenov korona günlerine “Miras” adlı at tasviriyle destek verdi

Dünyayı saran yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sanatçıları durduramadı. Dünyada olduğu gibi KKTC’de de resim, seramik, baskı resim heykel sanatçıları ürettikleri eserlerini sanatseverlerle paylaşmayı sürdürüyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, sanatçı Altai Usenov, ‘Miras’ adını verdiği at ve atalarından kalan mirası üzengilerle ifade etmeye çalıştı.

“Üzengiler atalardan kalan izler gibi...”

Sanatçı Altai Usenov eseri hakkında şunları söyledi; “Bu kompozisyonda üzerinde üzengiler bulunan bir atı tasvir ederek atalardan kalan mirası ifade etmek istedim. Üzengiler atalardan kalan izler gibi...  Atalarımızın ölmesine rağmen biz onların bilgeliğini ve cengaverliğini gururla nesilden nesile anımsıyoruz. Geçmiş olmadan şimdiki zaman ve dolayısıyla gelecekte olamaz. Ata binen adam için üzengi çok önemli destek rolü oynuyor. Kompozisyonun ana rolünü at oynuyor. Herhangi bir savaşçı için at hızlı ve güçlü kanatları ifade ediyor. Bu at saniyeler içinde sahibini istediği yere ulaştırabilir ve savaştayken onu ölümcül bir tehlikeden koruyabilir.” İfadelerini kullandı

Altai Usenov kimdir?

1996 yılında Kırgızistan Issyk-Kul bölgesinde doğdu. 2008 yılında başladığı yatılı Sanat Akademisi lise bölümünden 2014 yılında mezun oldu ve Sanat Akademisi heykel bölümüne girdi. 2019 yılında Akademi'den mezun oldu. 2013, 2014, 2015 yıllarında ‘Manas’sergilerine katıldı. 2015 yılında ‘Manas’  sergisinde 3. oldu. Sonbahar gençlik sergisinin katılımcısıdır.

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