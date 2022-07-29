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Usta sanatçı İlhan İrem yaşamını yitirdi

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, usta sanatçı İlhan İrem'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. Sanatçı, böbrek yetmezliği nedeniyle uzun zamandır diyaliz tedavisi görüyordu.
Usta sanatçı İlhan İrem yaşamını yitirdi

Böbrek yetmezliği nedeniyle diyaliz tedavisi gören usta sanatçı İlhan İrem hayatını kaybetti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, ölüm haberini sosyal medya hesabından duyurdu.

İmamoğlu, "Sanatçı İlhan İrem’in vefat haberine çok üzüldüm. Tarzı ve besteleriyle hepimizin zihninde, anılarında çok güzel bir yer bıraktı. Sanatçımıza Allah’tan rahmet; yakınları, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Böbrek rahatsızlığı yaşayan İrem, 2016 yılında hastaneye kaldırılmış ve diyaliz makinasına bağlanmıştı. İrem’in son zamanlarda durumunun ağırlaştığı söyleniyordu.

İLHAN İREM KİMDİR?

İlhan İrem 1955 yılında Bursa'da dünyaya geldi. Ortaokulda solfej ve şan dersleri almaya başladı ancak müzik hayatına girmesi, 1969 yılında üst dönemler tarafından okul orkestrasına solist olarak seçilmesi ile oldu. 1970 yılında mensubu olduğu Meltemler Orkestrası, Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği Liselerarası Müzik Yarışması'nda Marmara bölgesi birinciliği kazandı. Bu dönemde İstanbul'daki pek çok profesyonel müzik grubundan teklif aldı ancak 1972 yılına kadar Bursa'da kalmayı tercih etti. Aynı kadro ile 1972'ye kadar Bursa Çelik Palas Oteli'nde ve Uludağ diskolarında dans müziği şarkıcılığını sürdürdü.

İlhan İrem sanat hayatında 70'li yılları "romantik dönem" olarak adlandırır. Bu dönemde single plaklar ve romantik hit parçalar üretmiştir. Plak firmasının bestelerini başka sanatçılara söyletme isteğini geri çevirdikten sonra yapmış olduğu ikinci 45'liği "Yazık Oldu Yarınlara - Haydi Sil Gözlerini" genç sanatçıyı bir anda Türkiye'deki en popüler sarkıcılardan biri yaptı. 1975 yılında yayınlanan üçüncü 45'liği "Anlasana" ile başarısını devam ettirdi.

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