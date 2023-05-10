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Victoria’s Secret, film olarak geri dönüyor

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Victoria's Secret, moda şovunu dört yıllık bir aradan sonra bu sonbaharda uzun metrajlı bir film olarak geri getirecek ve dünyanın dört bir yanından sanatçıları ve tasarımcıları sergileyecek.
Victoria’s Secret, film olarak geri dönüyor

Bir zamanlar moda şovları merakla beklenen ve herkesin dilinde olan Victoria’s Secret, bu defa podyumlar değil, ekranlara gelmek için hazırlanıyor. Bir film projesi ile dikkat çeken marka, yaptığı kadın tasvirleri nedeniyle sert eleştiriler aldıktan sonra canlı yayın reytingleri düşmüş ve hatta şov da iptal edilmişti.

Ancak şimdi marka, yeni kapsayıcı anlayışı ile yeniden eski şaşaalı günlerine dönmeye çalışıyor. Victoria’s Secret baş kreatif direktörü Raúl Martinez; filmde Bogota, Lagos, Londra ve Tokyo olmak üzere dört şehirden 20 sanatçının yer alacağını söyledi.

Bir şirket sözcüsü ise gösterinin bir bölümünün koleksiyonların nasıl ortaya çıktığını anlatırken, diğer bölümünün de iç çamaşırlarıyla sınırlı olmayan ve elbiseler veya dış giyimi içerebilecek tasarımların sergileneceğini söyledi.

1995’ten 2018’e kadar süren orijinal canlı etkinlik, 2000’lerde adeta bir fenomen haline geldi. Gisele Bündchen gibi modeller ünlenirken şovda “melekler” olarak bilinen ince, çoğunlukla beyaz modellerin kullanılması ilerleyen yıllarda eleştirilerin nedeni oldu. Kapsayıcılık tartışmalarıyla beraber de şovun izleyicisi hızla düşüş gösterdi. Hatta bu süreçte pazarlama müdürünün transseksüel veya büyük beden modellere yer vermeyeceklerini söylemesi ayrıca dikkat çekti.

Ayrıca son yıllarda kendi moda şovunu yapan Rihanna’nın Savage X Fenty’si ve ThirdLove gibi rakipler, kendilerini Victoria’s Secret’ın karşıtı olarak konumlandırarak tüketicilerin ilgisini çekti.

Şirket de şimdi yeni adımlar atarak kapsayıcı bir anlayışla hareket etmeye çalışırken markasını da yeniden konumlandırmaya çalışıyor. Son yıllarda daha farklı modeller ekleyerek, beden yelpazesini genişleterek ve yönetim kuruluna daha fazla kadın ekleyerek imajını temizlemek için çalıştı.

Victoria’s Secret’ın müşteri sorumlusu Chris Rupp, filmin müşterilerin istediği eğlenceyi ve modayı geri getireceğini söyledi: “Markanın ikonik mirasını yeni nesil sanatçılar aracılığıyla kutluyoruz ve dünya çapındaki platformumuz aracılığıyla onların vizyonunu genişletmek için sabırsızlanıyoruz.”

Dört şehirden gelen tasarımlara ek olarak, Victoria’s Secret’ın şirket içi ekipleri de gösterinin bir parçası olacak beşinci bir koleksiyon oluşturuyor. Uluslararası tasarımcılar tarafından yaratılan ürünler hemen satışa sunulmayacak.

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