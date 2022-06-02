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Volkan Darts turnuvası şampiyonu, GİNGİ!

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Tüncay Volkan, darts turnuvası ile anıldı.
Volkan Darts turnuvası şampiyonu, GİNGİ!

Tüncay Volkan, darts turnuvası ile anıldı.

Lefkoşa Darts Birliği’nin organize ettiği Tüncay Volkan anı darts turnuvası 30 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı.  Gerçekleştirilen turnuvada Şampiyon Cemal Gingi olurken 2. Ergün Gülenler, 3. Murat Çınarolu, 4. Hasan Avşanlı oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini aile üyeleri ile Lefkoşa Darts Birliği başkanı Turgut Çalıcı taktim etti.

Organize edilen turnuvada yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Hüseyin Hacıoğluları (127)

En az okta bitiren: Cemal Gingi (12 ok)

En yüksek sayı atan: Ertuğrul Kaya (2x180)

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