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Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yaşlılar Haftasında Anlamlı Etkinlik

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Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yaşlılar Haftasında Anlamlı Etkinlik
Yakın Doğu Üniversitesi'nden Yaşlılar Haftasında Anlamlı Etkinlik

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü, 18-24 Mart Yaşlılar Haftası nedeniyle, Yaşlı Hakları ve Ruh Sağlığı Derneği Lefkoşa iş birliği ile anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.

Lefkoşa Altın Kalpler yaşlı bakım evindeki kadınlara saç ve güzellik uygulamaları gerçekleştirilen etkinliğe, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğretim elemanları ve öğrencileri katıldı.

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Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy: “Yaşlılarımıza saygı duymak ve hayatla ilişkilerinin kopmaması için çabalamak, onlara borcumuzdur.”

Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, böyle anlamlı bir projenin içinde bulundukları için onur duyduklarını ifade ederek, bu özel gün nedeniyle yaşlı insanlarımızın bakımını yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Yrd. Doç. Dr. Aksoy, “Yaşlılık herkese, her yaştan insana göre farklı anlamlar taşır. Onlar geçmişe ışık tutar, tecrübeleriyle bizleri aydınlatır. Yaşlılarımıza saygı duymak ve hayatla ilişkilerinin kopmaması için çabalamak, onlara borcumuzdur’’  ifadesini kullandı. 

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