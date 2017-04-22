Yarın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıl dönümü anısına tüm çocuklara armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı”, Türkiye ile birlikte KKTC’de de törenler ve etkinliklerle kutlanıyor.

Atatürk önderliğinde kazanılan Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türkiye’nin demokratik düzene geçişinin somut adımı olan 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışıyla, egemenlik padişahtan halka verilmişti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın konuk ülkelerden ekiplerin katılımıyla düzenlediği ve 18 Nisan’da başlayan “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” pazartesi günü tamamlanacak.

Hafta boyunca öğrenciler devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler yaptı, kısa süreliğine de olsa makam koltuklarına oturdu.

Gazimağusa bölgesi ilkokullarından 14 öğrenci de Nevşehir’de 19-27 Nisan tarihlerinde düzenlenen “TRT 39. Uluslararası Çocuk Şenliği’ne” katılmak üzere bu şehre gitti.

BAKAN BEROVA YARIN 08.00’DE KONUŞMA YAPACAK

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, yarın saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Yarın ayrıca tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ilçelerde de törenlerle kutlanacak.

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt İlçelerindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, stadyumların dışında ilçelerin önemli noktalarında yapılacak.

Yapılacak bu değişiklik, çocukların 23 Nisan’ı ismine uygun bir şekilde bayram havasında kutlaması ve şölen atmosferinde yaşaması amacını taşıyor.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Tören sonrasında, saat 09.00’da Lefkoşa kortej yürüyüşü başlayacak.

Cumhuriyet Meclisi önünden başlayacak yürüyüş, Ledra Palas Işıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak.

Çağlayan Parkı’nda yer alacak etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Etkinlik şiir okunmasıyla devam edecek.

Daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova konuşacak.

Konuşma tamamlandıktan sonra, Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak.

ÇAĞLAYAN PARKI’NDA ETKİNLİKLER

Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinliklerde yapılacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Güne ilişkin konuşma ve şiir okunmasıyla tamamlanacak tören sonrasında Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Namık Kemal Meydanı’ndaki etkinlikte, Gazimağusa merkez ilkokulları öğrencilerinin oluşturduğu koro ve dans ekipleri şarkı söyleyip gösterilerini sunacak.

GİRNE

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde yer alacak ve anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek ve şiir okunacak.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek.

Ardından, şiirlerin okunacağı ve günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı törende, halk dansları gösterisi sunulacak.

Daha sonra saat 10.45’te Güzelyurt kortej yürüyüşü başlayacak. Kortej, öğrencilerin bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayarak, Beşyol mevkiine varmasıyla son bulacak.

İSKELE

İskele’de saat 09.00’da başlayacak kortej yürüyüşüyle Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk anıtına yürünecek.

Burada anıta çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 10.00’da başlayacak. Teftiş ve bayram kutlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı tören, resmi geçit, müzikli gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki tören saat 09.00’da, Atatürk Parkı’nda Atatürk Anıtına çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Tören gruplarının yerini alması, teftiş ve bayram kutlaması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve resmigeçit yapılacak.

Daha sonra 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler güne ilişkin şiirler okuyacak ve hazırladıkları gösterilerini sunacak.

19. ULUSLARARASI ÇOCUK FESTİVALİ

Geçtiğimiz Çarşamba günü başlayan 19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali çerçevesinde bugün saat 15.30’da, tüm grupların katılacağı Girne korteji yapılacak. Kortej yürüyüşü Baldöken’den başlayıp, Dörtyol kavşağı, Atatürk anıtı, Liman güzergahında tamamlanacak.

Ekipler Atatürk anıtı önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteriler sunacak.

Yarın Lefkoşa’daki törenlerin ardından saat 17.30’da Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda davetlilerin katılacağı “Gala Programı” düzenlenecek.