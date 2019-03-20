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SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı DAÜ’yü ziyaret etti

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Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ne (DAÜ) gelerek çeşitli etkinliklere katıldı.
Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı DAÜ’yü ziyaret etti

DAÜ’nün daveti üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) gelen Prof. Dr. Yıldırım, DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam’ı makamında ziyaret etti. Söz konusu ziyarette, Rektör Yardımcıları da hazır bulundu. Görüşmenin ardından Prof. Dr. Yıldırım, DAÜ Senatosu’na Yükseköğretim Kalite Kurulu’nun Türkiye’de yer alan yükseköğretim kurumlarına yönelik yürüttüğü çalışmalar, yükseköğretimle ilgili dünyadaki son gelişmeler ve gelecek projelerine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

 

Kariyer Günleri Kapsamında Sunum Yaptı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Müdürlüğü (MİKA) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 7. Uluslararası Kariyer Haftası etkinlikleri kapsamında, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi iş birliği ile düzenlenen etkinliğe katılan Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Hacettepe Üniversitesi Fiziktedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Aksu Yıldırım, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Amfisi’nde DAÜ’lü öğrencilerle buluştu. Prof. Dr. Yıldırım, burada “Geleceğe Hazır Olmak: 21. Yüzyıl Beceriler” başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Oldukça yoğun katılımla gerçekleşen konferansa, DAÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehtap Malkoç da katıldı.  

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