Yüzlerce kişi Filistinlilere destek için Larnaka'da gösteri yaptı

Yürüyüşe Araplar, Mısırlılar, Iraklılar ve Kıbrıs'ta yaşayan diğer Arap ülkelerinden vatandaşlar katıldı.



Protestocular Filistin bayrakları taşıdı, sloganlar attı ve Gazze Şeridi'ndeki sert durumu gösteren pankartlar ve fotoğraflar taşıdı.



Üniformalı ve isyan karşıtı teçhizatlı polis memurları Athinon Caddesi'nin başından kaleye kadar protestoculara eşlik etti.

Bölgede sivil polis memurları da bulunurken, polisin tazyikli suyu da yakınlardaydı.



Yürüyüş yabancı haber kanalları tarafından da haberleştirildi.



Protestocular 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze kan dolu bir nehir oldu' ve 'kalpler senin için ağlıyor Gazze' gibi sloganlar attı.





Etkinlik Kıbrıs Filistinli Kadınlar Birliği tarafından düzenlendi.



Organizatörler önceden yaptıkları açıklamada, "Gazze'deki halkımıza karşı işlenen ve çocukları, kadınları, yaşlıları ve hatta ağaçlarımızı bile etkileyen suçları" protesto etmeyi amaçladıklarını belirttiler.