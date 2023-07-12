Zaigham Khan yaşamını yitirdi

Intergaz sevilen çalışanı M. Zaigham Khan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir tedavi gören Khan dün Lefkoşa’da hayatını kaybetti.

1971 Yılında Pakistan’ın Lahor şehrinde dünyaya gelen M. Zaigham Khan uzun süre boyunca İntergaz’a önemli katkılarda bulunmuş sevilen ve saygı duyulan bir yönetici olarak biliniyor.

M. Zaigham Khan'ın ani vefatı, ailesi sevenleri ve Intergaz çalışanları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Khan, dürüstlüğü, nezaketi ve pozitif enerjisiyle tanınan, her zaman hatırlanacak ve özlenecek bir kişiydi, profesyonellik ve örnek nitelikleriyle, birlikte çalıştığı insanlar üzerinde derin izler bırakan Khan evli ve iki çocuk babasıydı.

M. Zaigham Khan'ın cenazesi bugün (12 Temmuz 2023, Çarşamba) Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında sonsuz yolculuğuna uğurlanacak.