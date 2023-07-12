  • BIST 6.336,29
  • Altın 1626.71
  • Dolar 26.1447
  • Euro 28.8202
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKAÇocuklara uygun dijital oyunlar nasıl seçilir?

Zaigham Khan yaşamını yitirdi

» »
Zaigham Khan yaşamını yitirdi
Zaigham Khan yaşamını yitirdi

Intergaz sevilen çalışanı M. Zaigham Khan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Bir süredir tedavi gören Khan dün Lefkoşa’da hayatını kaybetti.

1971 Yılında Pakistan’ın Lahor şehrinde dünyaya gelen M. Zaigham Khan uzun süre boyunca İntergaz’a önemli katkılarda bulunmuş sevilen ve saygı duyulan bir yönetici olarak biliniyor.

M. Zaigham Khan'ın ani vefatı, ailesi sevenleri ve Intergaz çalışanları arasında büyük bir üzüntü yarattı. Khan, dürüstlüğü, nezaketi ve pozitif enerjisiyle tanınan, her zaman hatırlanacak ve özlenecek bir kişiydi, profesyonellik ve örnek nitelikleriyle, birlikte çalıştığı insanlar üzerinde derin izler bırakan Khan evli ve iki çocuk babasıydı.

M. Zaigham Khan'ın cenazesi bugün (12 Temmuz 2023, Çarşamba) Lefkoşa İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığında sonsuz yolculuğuna uğurlanacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa'da hırsızlık... Garajda park edili arabadan cüzdan çaldılar07 Temmuz 2023 Cuma 15:03
  • Harmancı: “Bazı bölgelerde çöp toplama konusunda problem yaşadığımız doğru”07 Temmuz 2023 Cuma 08:25
  • Tartıştığı şahsın burnunu, soda şişesiyle kırdı06 Temmuz 2023 Perşembe 12:48
  • Lefkoşa'da bugün elektrik kesintisi yapılacak06 Temmuz 2023 Perşembe 08:43
  • Lefkoşa'da elektrik kesintisi05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:55
  • Lefkoşa'da elektrik kesintisi!05 Temmuz 2023 Çarşamba 15:27
  • Çöplük alanda çıkan yangın kontrol altına alındı05 Temmuz 2023 Çarşamba 08:11
  • Lefkosa'da yangın! Apartman dairesinde zarara neden oldu...04 Temmuz 2023 Salı 18:02
  • Lefkosa'da yangın! Apartman dairesinde zarara neden oldu...04 Temmuz 2023 Salı 18:02
  • İlyas Hıdır Aranıyor!03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti