10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2021 Seçici Kurulu Tanıtıldı

Girne Belediyesi 20. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması jürisi, bugün Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı.



Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nden ünlü karikatür sanatçıları Öznur Kalender ve Kübra Deligöz, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra ve Selen Selışık tarafından değerlendirilecek.

Girne Belediye Başkanı ve Seçici Kurul Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınının dünya genelinde, ekonomiden kültür ve sanata birçok alanda olumsuzluk ve değişimler yarattığını belirterek, bu nedenle yarışma jürisine bu yıl sadece Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den katılım olacağını belirtti.



GÜNGÖRDÜ: “40 ÜLKEDEN, 157 ÇİZER, 432 ESER”

Güngördü, yarışmanın, dünya karikatür camiası içinde önemli yere sahip bir marka haline geldiğine dikkat çekerek, yarışmaya Covid 19 salgınına rağmen bu yıl, 40 ülkeden, 157 çizerin 432 eserle katıldığını kaydetti. Türkiye ve KKTC’den Uluslararası jüri üyelerinin 1-4 Eylül tarihlerinde değerlendirme yapacağını belirten Güngördü, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile Belediyenin Kültür Sanat Biriminin, yarışma için yılda yaklaşık kırk toplantı gerçekleştirdiğini ve yarışma eserlerinin yer aldığı albümlerin yüz değişik ülkeye gönderildiğine dikkat çekti.

Güngördü, hafta içinde gerçekleşecek toplantıyla, 20’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin fiziki olarak yapılıp yapılamayacağına karar verileceğini ve bunun kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

Güngördü sözlerine, dün yaşamını kaybeden Tiyatro Sanatçısı Ferhan Şensoy ile Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun gelişmesine önemli katkıları olan sanatçı İnci Çayırlı’ya rahmet dileyerek son verdi.

Basın toplantısında, jüri üyeleri de birer konuşma yaptı.