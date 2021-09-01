  • BIST 1.475,010
  • Altın 483,20
  • Dolar 8,2950
  • Euro 9,7950
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 32 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAKuzey Kore’den korkutan hamle: Nükleer reaktör çalışmaya başladı

10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2021 Seçici Kurulu Tanıtıldı

»
10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2021 Seçici Kurulu Tanıtıldı
10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması 2021 Seçici Kurulu Tanıtıldı

Girne Belediyesi 20. Uluslararası Zeytin Festivali kapsamında düzenlenen 10. Uluslararası Karikatür ve Mizah Şenliği Yarışması jürisi, bugün Grand Pasha Otel’de gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı.

girne-bel.-karikatur-(3).jpg
Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, bu yıl eserler, Türkiye Cumhuriyeti’nden ünlü karikatür sanatçıları Öznur Kalender ve Kübra Deligöz, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Yönetmeni Derman Atik, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği üyeleri Serhan Gazioğlu, Hüseyin Çakmak, Musa Kayra ve Selen Selışık tarafından değerlendirilecek.
Girne Belediye Başkanı ve Seçici Kurul Başkanı Nidai Güngördü basın toplantısında yaptığı konuşmada, Covid-19 salgınının dünya genelinde, ekonomiden kültür ve sanata birçok alanda olumsuzluk ve değişimler yarattığını belirterek, bu nedenle yarışma jürisine bu yıl sadece Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC’den katılım olacağını belirtti.

girne-bel.-karikatur-(6).jpg
GÜNGÖRDÜ: “40 ÜLKEDEN, 157 ÇİZER, 432 ESER”
Güngördü, yarışmanın, dünya karikatür camiası içinde önemli yere sahip bir marka haline geldiğine dikkat çekerek, yarışmaya Covid 19 salgınına rağmen bu yıl, 40 ülkeden, 157 çizerin 432 eserle katıldığını kaydetti. Türkiye ve KKTC’den Uluslararası jüri üyelerinin 1-4 Eylül tarihlerinde değerlendirme yapacağını belirten Güngördü, Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği ile Belediyenin Kültür Sanat Biriminin, yarışma için yılda yaklaşık kırk toplantı gerçekleştirdiğini ve yarışma eserlerinin yer aldığı albümlerin yüz değişik ülkeye gönderildiğine dikkat çekti. 
Güngördü, hafta içinde gerçekleşecek toplantıyla, 20’inci Uluslararası Zeytin Festivali’nin fiziki olarak yapılıp yapılamayacağına karar verileceğini ve bunun kamuoyuna duyurulacağını söyledi.
Güngördü sözlerine, dün yaşamını kaybeden Tiyatro Sanatçısı Ferhan Şensoy ile Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğunun gelişmesine önemli katkıları olan sanatçı İnci Çayırlı’ya rahmet dileyerek son verdi.
Basın toplantısında, jüri üyeleri de birer konuşma yaptı.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Süt Babam Belgesel Filminin Gösterimi Gazimağusa’da 3 Eylül’de Yapılıyor27 Ağustos 2021 Cuma 14:58
  • “Süt Babam” belgesel filminin gösterimi Gazimağusa’da 3 Eylül’de yapılıyor27 Ağustos 2021 Cuma 12:14
  • Perihan Aziz’in Hayatı Belgesel Oluyor26 Ağustos 2021 Perşembe 15:19
  • Ozanköy Pekmez Festivali Başlıyor26 Ağustos 2021 Perşembe 12:14
  • Güzelyurtlular’ın “Delirenler”le Coşkulu Buluşması25 Ağustos 2021 Çarşamba 12:50
  • Khora Yayınevi’nden İki Kitap Birden24 Ağustos 2021 Salı 13:03
  • LBO’dan Merkez Lefkoşa’da Oda Orkestrası Konseri23 Ağustos 2021 Pazartesi 11:16
  • Mağusa’da “Delirenler”in Tarihi Mekanda Muhteşem Buluşması19 Ağustos 2021 Perşembe 11:20
  • “Teslimat” Türkiye’de Finalist18 Ağustos 2021 Çarşamba 15:55
  • Yazar Dr. Turgül Tomgüsehan Ada Karanlığı Kitabını Başkan İsmail Arter’e Takdim Etti17 Ağustos 2021 Salı 17:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti