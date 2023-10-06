22. Uluslararası Zeytin Festivali Çerçevesinde ULUSLARARASI KARİKATÜR SERGİSİ

Girne Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen 22. Uluslararası Zeytin Festivali, 04 Ekim 2023 tarihinde, Zeytinlik köy meydanında başladı.

22. Uluslararası Zeytin Festivali çerçevesinde, Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği'nin geleneksel olarak düzenledikleri 12. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi de Zeytinlik köy meydanında açıldı. Zeytin Mizah Şenliği 2023 kapsamında düzenlenen “Zeytin” ve “Serbest” konulu 12. Uluslararası Karikatür Yarışması’na bu yıl, 39 ülkeden 134 çizer 180 eser ile katılmıştı.

Murat Şenkul (Kıbrıs), Valery Alexandrov (Bulgaristan), M. Serhan Gazioğlu (Kıbrıs), Elahe Khoraman (İran), Gülfidan Özdilek (Türkiye), Musa Kayra (Kıbrıs), Semra Bayhanlı (Kıbrıs), Hüseyin Çakmak'tan (Kıbrıs) oluşan uluslararası seçici kurul üyeleri yaptıkları değerlendirme sonrasında ilk üç ödülleri kazanan çizerleri şu şekilde belirlemişti: Büyük Ödül (Zeytin Konulu Bölüm - Şampiyon Melekler Takımı Anısına) Mehmet Selçuk (Türkiye); "Zeytin" konulu bölüm ilk üç ödül: Birincilik Ödülü Henryk Cebula (Polonya), İkincilik Ödülü Aşkın Ayrancıoğlu (Türkiye), Üçüncülük Ödülü Musa Keklik (Türkiye); "Serbest" konulu bölüm ilk üç ödül: Birincilik Ödülü Olena Tsuranova (Ukrayna), İkincilik Ödülü Mümin Bayram (Türkiye), Üçüncülük Ödülü Makhmud Eshonkulov (Özbekistan)...

12. Uluslararası Karikatür Yarışması Sergisi 08 Ekim 2023 tarihine kadar Zeytinlik köy meydanındaki festival alanında ziyarete açık kalacaktır.

Zeytin Mizah Şenliği - Düzenleme Komitesi