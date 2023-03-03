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Akşam saatlerinde feci kaza! Yaralı var...

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Lefkoşa'da dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Akşam saatlerinde feci kaza! Yaralı var...

Polisten kazayla  ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

02.03.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Atatürk Caddesi üzerinde,  Yenish OVEZOV (E-31) yönetimindeki JC 578 plakalı araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, Bedreddin Demirel Caddesi yol kavşağına geldiğinde, kavşakta durmadan Bedreddin Demirel Caddesine dikkatsizce giriş yapması sonucu, o esnada cadde üzerinde güney istikametine doğru seyreden Muhammad ALİ (E-22) yönetimindeki PG 057 plakalı motosiklete çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan PG 057 plakalı motosiklet sürücüsü Muhammad ALİ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, sol ayağında kırık teşhisi nedeniyle Ortopedi Servisinde müşahede altına alınmıştır. JC 578 plakalı araç sürücüsü Yenish OVEZOV tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

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