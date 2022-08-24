Ayrılık sonrası Pique’nin hareketleri Shakira’yı yıktı

Geçtiğimiz aylarda bir kadınla öpüşürken yakalanan Pique'nin bu hareketi ünlü şarkıcı Shakira ile süren 11 yıllık ilişkisinin bitmesine neden olmuştu. Pique, ayrılıklarından kısa bir süre bu defa da başka bir kadınla yakalandı.

35 yaşındaki Gerard Piqué, 21 Ağustos pazar günü İspanya’da bir müzik festivalinde, söylentilere göre yeni kız arkadaşı ile görüldü. Halkla ilişkiler öğrencisi 23 yaşındaki Clara Chia Marti ile öpüşürken fotoğraflanan Piqué’nin bu hareketinin, 45 yaşındaki eski sevgilisi Shakira’yı üzdüğü konuşuluyor.

HollywoodLife’a konuşan çifte yakın kaynaklar, 11 yıllık ilişkisi sona eren çiftten Shakira’nın ayrılıktan sadece iki ay sonra eski sevgilisinin bu hareketlerine inanamadığını belirtiyor.

Çiftin 7 yaşında Sasha ve 9 yaşında Milan isimli iki çocuğu bulunuyor. Kaynağa göre; Grammy ödüllü dünyaca ünlü şarkıcı, çocukları uğruna barışı korumak için elinden gelen her şeyi yapıyor: “Shakira, nafaka veya herhangi bir şey almamak da dahil olmak üzere Gerard ile dostane bir ortak ebeveynlik ilişkisi sürdürmek için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyor. Kimse eski sevgilisini başka biriyle sevişirken görmek istemez ama o, hızlıca hayatına devam etti. Önceliği çocukları… Ve ayrılıklarının ardından sonra bir yıl boyunca açıklama yapmama konusunda bir anlaşmaları olmasına rağmen, adamın ne yaptığını kontrol edemiyor.”

Haberlere göre; Piqué ve yeni sevgilisi aylardır görüşüyor. Shakira’ya yakın bir kaynak şunları söylüyor: “İnsanların ilişkilerden sonra devam etmesini anlıyor yine de bu tür şeyleri görmek zorunda kalmamayı dilese de, halkın gözü önünde yaşadığını ve bundan kaçınmanın bir yolu olmadığını biliyor.”

Shakira ve Piqué, 2010 baharında “Waka Waka (This Time for Africa)” adlı müzik videosunda tanıştı. Ancak Mart 2011’e kadar ilişkileri hakkında hiçbir açıklama yapmadılar. 11 yılın ardından Piqué’nin aldatma haberlerinden sonra çift ayrıldıklarını ortak bir açıklamada duyurdular: “Ayrıldığımızı teyit ettiğimiz için üzgünüz. En büyük önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı için mahremiyetimize saygı göstermenizi rica ediyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”