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Başbakan Tatar'dan DAÜ'ye ziyaret

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Başbakan Tatar'dan DAÜ'ye ziyaret
Başbakan Tatar'dan DAÜ'ye ziyaret

 

Başbakan Ersin Tatar, DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk ve DAÜ Rektör vekili Hasan Demirel ve VYK üyeleri ile görüşerek, Vakıf Yöneticiler Kurulu’nun toplantısına da katıldı.

 

Ziyaret esnasında DAÜ Rektörü Hasan Demirel Doğu Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerince hazırlanan “Covid-19 Salgının KKTC Ekonomisine Etkileri” başlıklı raporu Başbakan Ersin Tatar’a  takdim etti. 

 

Başbakan Ersin Tatar, toplantı öncesinde yaptığı açıklamada, bazı öğrencilerin ülkelerine dönmesine rağmen online eğitimin devam ettiğini anımsatarak, hayatın devam ettiğini söyledi.

 

KKTC’nin koronavirüsü geride bırakmış bir ülke olduğunu belirten  Başbakan Tatar, sınır tanımayan virüsün KKTC’ye de uğradığını ancak alınan tedbirlerle ve verilen mücadeleyle en hafif şekilde atlatıldığını anımsattı.

 

Ancak tedbirli olunmaya devam edilmesi, rehavete kapılmamak gerektiğini ve her şeye hazırlıklı olunması gerektiğini kaydeden Başbakan Tatar, DAÜ gibi bir bilim yuvasında ve değerli bilim insanlarının görüşlerine büyük önem verdiklerini belirtti.

 

Başbakan Ersin Tatar, Dünya Sağlık Örgütü ve tavsiyeler doğrultusunda alınan kararlar ve halkın da buna uymasıyla sıkıntıları aşmak ve geleceğe yönelik plan ve programlarla nasıl bir düzen olacağı konusunda DAÜ gibi bir kurumdan verilecek görüş ve önerilere önem verdiklerini söyledi.

 

Başbakan Ersin Tatar, konuşmasında DAÜ’nün başarılı çalışmalarına da değindi.

 

DAÜ'nün bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da KKTC'nin amiral gemisi misali başarılarına devam edeceğini vurgulayan Başbakan Tatar, “DAÜ, KKTC için çok özel bir kurumdur” dedi. 

 

Gelinen noktada önemli olanın birlik ve beraberlik içerisinde ülkenin bu sıkıntıları aşması olduğuna işaret eden Başbakan Tatar, ülkenin azimle yoluna devam edip, kurum ve kuruluşlarıyla verdiği mücadeleyi tüm dünyayaya duyurmakta olduğunu belirtti.

 

DAÜ Vakıf Yöneticiler Kurulu Başkanı Erdal Özcenk de Kovid-19 sürecinde KKTC’nin çok başarılı bir sınav verdiğini ve doğru kararlarla gelinen aşamanın gurur verici olduğunu söyledi.

 

KKTC hükümetinin çalışmalarının kendilerini gururlandırdığını belirten Özcenk, DAÜ olarak yanaşan salgını önceden fark ederek çalışmalar başlattıkları belirtti.


 

Prof. Demirel konuşmasında Kovid-19 salgını sürecinde üniversite olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirterek, eğitimi sürdürülebilir bir noktaya taşıdıklarını, araştırma labratuvarı kurduklarını, KKTC'nin ekonomik faaliyetlerinin yönlendirilmesi için bir kurul hazırladıklarını söyledi. 

 

Ziyaret sonunda Başbakan Tatar’a plaket ve Üniversitenin üretimi olan yüz speri de takdim edildi.

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