Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi Girne Belediye Başkanı’nı Ziyaret Etti

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır Hareketi, göreve yeni gelen Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u ziyaret ederek görevinde başarılar diledi ve Girne Belediyesi’nin kendi sorumluluk alanındaki plajlara erişim ve plajlarda verilen hizmet ücretlerine uyulması ile ilgili sıkıntılar konusundaki denetim görevini yerine getirmesi talebinde bulundu.

“Belediye Yasadaki Denetim Görevini Yerine Getirsin”

Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri, Girne Belediyesi tarafından yakın bir zaman önce yapılan açıklamada; “sahiller halkındır ilkesinden” hareketle Kervansaray Plajı’nın geliştirileceğinin duyurulmasından son derece mutluluk duyduklarını ifade ederek Şenkul’a teşekkür ettiler.

Bu olumlu adımın sevindirici olduğunu belirten Beleşe Deniz Plajlar Halkındır aktivistleri; Girne Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve özel işletmelerin kullanımında bulunan plajların da 26/1993 sayılı Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’nda emredildiği şekilde Belediye tarafından denetlenmesi talebinde bulundu.

Aktivistler ayrıca; Alsancak Belediyesi aleyhine verilen ve belediyelerin denetim görevine atıf yapan Yüksek Mahkeme kararını da hatırlattı.

Şenkul: Kıyıya Erişimle İlgili Sıkıntılar İçin İhbar Hattını Devreye Sokacağız

Halkın plajlar da dahil olmak üzere kıyıya erişiminin sağlanmasına önem verdiğini dile getiren Girne Belediye Başkanı Şenkul ise Girne Belediyesi ALO 185 İhbar Hattı’nın; kıyıya erişim ve plajlardaki hizmet ücretleri ile ilgili yaşanan sıkıntılar konusunda da , Belediye’nin resmi hesaplarından en kısa sürede duyurularak, devreye sokulacağının sözünü verdi.

Ayrıca Şenkul kıyıya erişim konusunda sıkıntıları bir nebze olsun çözeceğine inandığını ifade ettiği bir yürüyüş yolu projesi tasarladıklarını da ifade etti.