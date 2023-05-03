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Bilimsel araştırma: Hafif fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürdü

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Yapılan bir araştırmaya göre, bahçecilik ve yürüyüş gibi daha hafif egzersizler yapmak meme kanseri riskini %21'e kadar azaltabiliyor.
Bilimsel araştırma: Hafif fiziksel aktivite meme kanseri riskini düşürdü

Birleşik Krallık’ta 48.000’den fazla kadın üzerinde yapılan bir çalışmada, yürümek, ev işi yapmak ve evi süpürmek gibi hafif fiziksel aktiviteler, daha düşük meme kanseri riski ile bağlantılı çıktı.

Daily Mail’de yer alan habere göre, günde 5 saat 45 dakikadan fazla hafif fiziksel aktivite yapmayı başaranların meme kanseri riski yüzde 21 daha düşüktü.

Uzmanlar, çalışan insanların bile işe yürüyerek gidip gelirlerse, öğle tatillerinde yürüyüşe çıkarlarsa ve eve geldiklerinde yemek yapmaya, bulaşıkları yıkamaya ve ev işlerini tamamlamaya zaman ayırırlarsa bunun kolayca başarılabileceğini söylüyorlar.

49 BİNE YAKIN KATILIMCI TAKİP EDİLDİ

Glasgow Üniversitesi’ndeki araştırmaya dahil olan kadınlara fitness takip cihazı takıldı ve  normal günlük yaşamlarına devam etmeleri istendi. 48.286 kadından oluşan katılımcılar 39 ila 71 yaşları arasındaydı.

Sonuçlar, en aktif olan kadınların dörtte birinin haftada 2.419 dakikadan fazla hafif fiziksel aktivite (günde yaklaşık beş saat 45 dakika) yaptığını gösterdi.

Tüm kadınlar ortalama beş buçuk yıl boyunca takip edildi ve bu süre zarfında 836’sına meme kanseri teşhisi kondu. Hafif fiziksel aktivitede en aktif olanların meme kanserine yakalanma olasılığı, en az aktif olan kadınların dörtte birine kıyasla yüzde 21 daha az çıktı.

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