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Billie Eilish'in bir hayranı, konserinde doldurduğu havayı satışa çıkardı

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Billie Eilish'in bir hayranı, şarkıcının konserinde poşete doldurduğunu öne sürdüğü havayı 10 bin dolara (yaklaşık 180 bin lira) satmaya çalıştı.
Billie Eilish'in bir hayranı, konserinde doldurduğu havayı satışa çıkardı

Singapur'da yaşanan olayda; bir internet kullanıcısı, Billie Eilish'in konserinde doldurduğu 'Billie Eilish havasını' ülkedeki popüler satış sitesi Carousel'e yükledi.

Independent'te yer alan habere göre; kullanıcı, sattığı havanın 'sızdırmayı önleyen bir kapta tutulduğunu' belirtti.

Ürün açıklamasında, "Konserde en önde durdum ve Billie avazı çıktığı kadar bağırdığı sırada yaydığı havayı poşete doldurdum! Konseri kaçıranlar bu havayı alabilirsiniz! Çok nadir hava!" ifadeleri yer aldı.

Kullanıcı, ürünün gerçekten Eilish'in 21 Ağustos'ta Singapur'da verdiği konserden olduğunu kanıtlamak için o gece çektiği bir fotoğrafı da ilana ekledi.

İlan kısa süre sonra kaldırıldı; kullanıcının ürünü satıp satmadığı ise bilinmiyor.

20 yaşındaki Eilish'in toplamda 6 ay sürecek dünya turnesi devam ediyor. Turne 30 Eylül'de sonra erdiğinde ünlü şarkıcı 47 şehirde konser vermiş olacak. Yakın zamanda Times'a konuşan Eilish, "Bir insanın turneye çıkmasının çılgınlık olduğunu" söylemişti.

Aynı röportajda Eilish, turne sırasında yoğunluk yüzünden bir keresinde üç gün boyunca güneş ışığı göremediğini dile getirmişti.

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