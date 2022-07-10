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Burak Özçivit sosyal medyayı salladı

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Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ile çekildiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Ekranda her zaman göründüğünden farklı bir tarzda takipçilerinin karşısına çıkan Özçivit, saçlarıyla herkesi şaşırttı.
Burak Özçivit sosyal medyayı salladı

2017’de evlenen Fahiye Evcen ve Burak Özçivit’in ilk çocukları Karan 2019’da dünyaya gelmişti. Şimdi ise ikinci bebeklerini kucaklarına alacaklarını duyuran çift, tatil için Bodrum’da.

Tatilden fotoğraf paylaşan Burak Özçivit, kabarık ve elektriklenmiş saçları ile gündem oldu.

Fahriye Evcen de Instagram’da bir magazin sayfasının Burak Özçivit ve kirpi bebeği birleştirdiği fotoğrafı kendi sayfasında gülerek paylaştı.

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