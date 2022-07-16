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Chris Hemsworth’ün karısı, Thor kaslarından şikayetçi

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Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü'nün (Thor: Love and Thunder) başrol oyuncusu Chris Hemsworth, karakterine yakışan kaslarından herkesin memnun olmadığını açıkladı.
Chris Hemsworth’ün karısı, Thor kaslarından şikayetçi

2011 yılından beri beyaz perdenin Thor’u olarak geniş hayran kitleleri kazanan Chris Hemsworth’ün görünüşünden herkes mutlu değil.

USA Today’e konuşan Hemsworth, karısı Elsa Pataky’nin kaslarını fazla bulduğunu söyledi. Ünlü oyuncu, gösterişli fiziğiyle hayranlarından beğeni toplasa da bu beğeninin yakın çevresinde sınırlı kaldığını anlatıyor. Hemsworth, erkek arkadaşlarının çoğunun beğendiğini ancak ailesinden ve arkadaşlarından pek çok kadının sevmediğini söylüyor.

Filmin yönetmeni Taika Waititi de “Zaten çok büyük ama kollarını gördüğümde normalin iki katı, kafamın genişliği kadardı” dedi.

10’dan fazla filmde aktörün dublörü olan Bobby Holland Hanton ise “Chris bunu çok ama çok ciddiye alıyor ve aldığı şekil olağanüstü” dedi.

Hemsworth’ün antrenörü ve uzun zamandır arkadaşı olan Luke Zocchi’ye göre, oyuncunun fiziği sıkı çalışma ve ayrıca doğru yiyecekleri yeme üzerine kurulu: “Thor gibi filmlere hazırlanmaya başladığımızda, öğünlerde büyük bir artış oluyor. Günde altı ila sekiz öğün yemek yiyor.”

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