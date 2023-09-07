  • BIST 8181.67
  • Altın 1653.561
  • Dolar 26.803
  • Euro 28.7382
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAAkansoy: “Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik yeni süreç takvime dayalı ve sonuca odaklı olmalı”

Cimri izleyici ile buluştu

»
​​​​​​​‘Girne Arkın Group Fest 23’ kapsamında Ankara Devlet Tiyatrosu tarafından hazırlanan ünlü Fransız komedi yazarı Moliere'in Cimri adlı oyunu izleyiciyle buluştu.
Cimri izleyici ile buluştu

Paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alan oyun Girne Amfitiyatro’da sahnelendi. Oyuna yaklaşık 2.500 kişi katıldı. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının büyük bir ustalıkla seyirci karşısına çıktığı Cimri oyununda günümüze dönük atıflar, seyirci tarafından büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat süren oyunun sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanatçılara plaket ve çiçek verdi.

 

Festivalde neler var?

Festivalin devam programında; 7 Eylül Cuma günü saat 20:30’da, Ramadan Cemil Meydanı’nda ücretsiz olarak sunulacak ‘Grup Gancelli’ konseri yer alıyor. 8 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfitiyatro’da saat 21:00’de ‘Manga’ sahne alıyor. 9 Eylül Cumartesi ise yine Amfitiyatro’da saat 21:00 KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Hafta’nın son günü olan 10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Göçmenköy Festivali 22- 23 Eylül tarihlerinde yapılacak01 Eylül 2023 Cuma 14:41
  • Hasan Çakmak’ın Umuda YOLculuk kitabı 4. baskıyı yaptı!30 Ağustos 2023 Çarşamba 14:53
  • 35. Işık Kitabevi Fuarı başladı29 Ağustos 2023 Salı 12:11
  • ‘Arkın group girne fest 23’ başlıyor!28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:31
  • Merit Royal Dıamond’da Orta Doğu Rüzgârı Esti28 Ağustos 2023 Pazartesi 15:28
  • ‘Alagadi Fest’ başladı27 Ağustos 2023 Pazar 16:38
  • 35.Işık Kitabevi Fuarı yarın başlıyor27 Ağustos 2023 Pazar 12:16
  • Kırgızistan'daki müzik festivalinin birincisi Begüm Tekakpınar, KKTC'nin tanıtımı için çalışacak25 Ağustos 2023 Cuma 18:30
  • 21. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 15 Eylül’de başlıyor25 Ağustos 2023 Cuma 11:51
  • Melekler Anıtı Ulusal Mimari-Plastik Sanat Eseri Yarışması için protokol imzalandı25 Ağustos 2023 Cuma 08:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti