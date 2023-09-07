Cimri izleyici ile buluştu

Paradan başka hiçbir şeye değer vermeyen çok zengin olmasına rağmen hastalık derecesinde cimri bir adam olan Harpagon adlı karakterin cimriliklerini ve bu cimrilikler sonucu oluşan komik durumları konu alan oyun Girne Amfitiyatro’da sahnelendi. Oyuna yaklaş ık 2.500 kişi katıldı. Yönetmenliğini Işıl Kasapoğlu’nun yaptığı, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncularının büyük bir ustalıkla seyirci karşısına çıktığı Cimri oyununda günümüze dönük atıflar, seyirci tarafından büyük alkış aldı. Yaklaşık 2 saat süren o yunun sonunda Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, sanatçılara plaket ve çiçek verdi.

Festivalde neler var?

Festivalin devam programında; 7 Eylül Cuma günü saat 20:30’da, Ramadan Cemil Meydanı’nda ücretsiz olarak sunulacak ‘Grup Gancelli’ konseri yer alıyor. 8 Eylül Cuma akşamı ise Girne Amfitiyatro’da saat 21:00’de ‘Manga’ sahne alıyor. 9 Eylül Cumartesi ise yine Amfitiyatro’da saat 21:00 KKTC Jimnastik Federasyonu’nun sahnelediği ‘2. Jimnastik Şöleni’ ücretsiz olarak halk ile buluşuyor. Hafta’nın son günü olan 10 Eylül Pazar günü ise Ramadan Cemil Meydanı’nda saat 20:30’da R’ock’n Roll Express’ sahne alıyor.