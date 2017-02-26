Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Gazimağusa’da konser verdi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, konserlerine dün akşam da Gazimağusa’da devam etti.

Ali Hoca şefliğindeki konserin solistliğini Çellistanbul ile birlikte Berlin Filarmoni Orkestrası üyesi Knut Weber yaptı.

Konserde solist olarak yer alan Çellistanbul, 38. ve 42. Uluslararası İstanbul Film Festivalleri’nde yer almıştı.

Bandoneon Sanatçısı Tolga Salman ve Piyanist Orçun Orçunsel seslendirdikleri tango programının yanında Zuhal Olcay, Zülfü Livaneli, Edip Akbayram, Neyzen Burcu Karadağ ve Soprano Pervin Çakar ile beraber konserler vermişti.

Ücretsiz olarak düzenlenen gecesiyi sanatseverler beğeniyle izledi.