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DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders yapıldı

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Ada eğitiminin ve ekonomisinin lokomotifi Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders’i, 14 Ekim 2019 Pazartesi günü, saat 10:00’da, Mustafa Afşin Ersoy Salonu Merkezi Derslikler’de gerçekleştirdi
DAÜ 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Töreni ve İlk Ders yapıldı

Törene; DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, Rauf Denktaş Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak,  Magosa Deniz Komutanı Albay Bülent Köse, DAÜ VYK Üyesi Hicran B. Fırat, Rektör Yardımcıları, Dekanlar, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Her yıl geleneksel olarak düzenlenen İlk Ders’i, bu yıl Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer verdi.

 

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Önemli Gelişmeler

Tören, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ardından, DAÜ 40. Yıl Filmi’nin gösterimi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, coğrafyamızda barışın tesis edilmesini diledi. DAÜ’nün dört yıldır dünya sıralamalarında yer aldığını vurgulayan Prof. Dr. Osam, bağımsız değerlendirme kuruluşları Times Higher Education (THE) ve Şangay Listesi tarafından dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterildiklerinin altını çizdi. Geçtiğimiz yıl başlayan uluslararası ortak programların meyvelerini almaya başladıklarını belirten Prof. Dr. Osam, aynı zamanda elektromobil ve gastronomi çalışmalarına devam ettiklerinin altını çizdi. 2019-2020 Akademik Yılı’nın DAÜ için yine önemli gelişmeleri beraberinde getireceğini belirten Prof. Dr. Osam, Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından değerlendirileceklerini, Akdeniz Üniversiteler Birliği’nin bu yılki olağan genel kurulunun ise DAÜ’de yapılacağını ifade etti.

 

İlk Dersi Prof. Dr. Sağlamer Verdi

Ardından, Avrupa Kadın Rektörler Birliği Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi Eski Rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer 2019-2020 Akademik Yılı İlk Ders Sunumu’nu gerçekleştirdi. Prof. Dr. Sağlamer, ilgiyle izlenen “Değişen Yükseköğretim ve Araştırma Alanı” başlıklı sunumunda; yükseköğretim ve değişim, küreselleşme-uluslararasılaşma, çelişen parametreler, zorluklar, fırsatlar, değişim ve liderliğin rolünü anlattı. İlk Ders’in ardından, Prof. Dr. Gülsün Sağlamer’e DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam tarafından teşekkür plaketi takdiminde bulunuldu.

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