 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.646
  • Altın 150,813
  • Dolar 3,6680
  • Euro 3,9280
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

DAÜ 23. Liselerarası Matematik Yarışması yarı finalini 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı

»
DAÜ 23. Liselerarası Matematik Yarışması yarı finalini 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı
Yarı final yarışmasında ikinci olan 20 Temmuz Fen Lisesi 23. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın yarı final yarışması Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Yarıfinal yarışmasını kazanan; Ceren Erdoğan, Oğuz Yıldırım ve Pelinsu Hakalmaz’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji finalde yarışma hakkını elde ederken, yarışmada ikinci olan Açelya Özata, Kâmil Koca ve Serkan Arslan’dan oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi de 23. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

FİNAL YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ 21 NİSAN’DA 

23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın finali; Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımı ile 21 Nisan 2017 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.

BİREYSEL YARIŞMA SONUÇLARI

Öte yandan, 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan 23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel kategorisi birinciliğini Gazimağusa TMK’dan Arda Hepgüler ile Lefkoşa TMK’dan Ercem Yeşil paylaşırken, Gazimağusa TMK’dan Sermet Ersöz ikinci, Lefkoşa TMK’dan Ahmet Harper üçüncü olmuştu. Yarışmada dördüncü olan Ömer Faruk Alp (BEAL) 23. Yıl Özel Ödülü’nü, beşinci olan Kâmil Koca (20 Temmuz FL) da Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Bozan” Oratoryosu Kadın Sığınma Evi yararına sahneleniyor19 Nisan 2017 Çarşamba 14:05
  • Mağusa Suriçi Çocuk Panayırı 23 Nisan’da yapılıyor19 Nisan 2017 Çarşamba 13:50
  • KKTC’yle birlikte toplam 6 ülkeden 500’e yakın ilkokul öğrencisi meclisin bahçesinde buluştu19 Nisan 2017 Çarşamba 13:27
  • “Çaresizlik Göçlerini” anlatan “Sedirin Gölgesinde” adlı film Londra’da festivalde gösterilecek19 Nisan 2017 Çarşamba 13:20
  • Meral Akıncı, Her Daim Dostlar Derneği’nin etkinliğine katıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 13:15
  • Ada Lions, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında fotoğraf sergisi düzenleyecek19 Nisan 2017 Çarşamba 12:10
  • Hemşire Fatma Çeki’nin “Kıbrıs’ın Mücahit Hemşireleri” adlı kitabı yayınlandı19 Nisan 2017 Çarşamba 11:57
  • Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü “Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adlı çocuk şenliği düzenleyecek19 Nisan 2017 Çarşamba 10:37
  • AKM’de “Doğanın Kalbine Yolculuk" adlı fotoğraf sergisi açıldı19 Nisan 2017 Çarşamba 10:34
  • 21. Mektup Yazma Yarışması sonuçlandı18 Nisan 2017 Salı 17:06
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti