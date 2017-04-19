DAÜ 23. Liselerarası Matematik Yarışması yarı finalini 19 Mayıs Türk Maarif Koleji kazandı

Yarı final yarışmasında ikinci olan 20 Temmuz Fen Lisesi 23. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

Onay Fadıl Demirciler Eğitim ve Bilim Vakfı’nın mali katkılarıyla Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi, Matematik Bölümü tarafından düzenlenen ‘23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın yarı final yarışması Güzelyurt Türk Maarif Koleji, Namık Kemal Lisesi, 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ve 20 Temmuz Fen Lisesi’nin katılımı ile DAÜ’de yapıldı. Yarıfinal yarışmasını kazanan; Ceren Erdoğan, Oğuz Yıldırım ve Pelinsu Hakalmaz’dan oluşan 19 Mayıs Türk Maarif Koleji finalde yarışma hakkını elde ederken, yarışmada ikinci olan Açelya Özata, Kâmil Koca ve Serkan Arslan’dan oluşan 20 Temmuz Fen Lisesi de 23. Yıl Özel Ödülü’nü kazandı.

FİNAL YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ 21 NİSAN’DA

23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın finali; Lefkoşa Türk Maarif Koleji, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi, Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 19 Mayıs Türk Maarif Koleji ekiplerinin katılımı ile 21 Nisan 2017 Cuma günü, saat 10:30’da, DAÜ Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu’nda yapılacak. Final Yarışması sonrasında düzenlenecek törenle bireysel ve ekip yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile okullara ödülleri verilecek.

BİREYSEL YARIŞMA SONUÇLARI

Öte yandan, 12 Nisan 2017 tarihinde yapılan 23. Liselerarası Matematik Yarışması’nın Bireysel kategorisi birinciliğini Gazimağusa TMK’dan Arda Hepgüler ile Lefkoşa TMK’dan Ercem Yeşil paylaşırken, Gazimağusa TMK’dan Sermet Ersöz ikinci, Lefkoşa TMK’dan Ahmet Harper üçüncü olmuştu. Yarışmada dördüncü olan Ömer Faruk Alp (BEAL) 23. Yıl Özel Ödülü’nü, beşinci olan Kâmil Koca (20 Temmuz FL) da Onay Fadıl Demirciler Özel Ödülü’nü kazanmıştı.