  • BIST 1.106
  • Altın 469,006
  • Dolar 7,3071
  • Euro 8,7194
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası İptal Edildi

» »
Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi.
DAÜ 9. Osman Maraşlı Anı Turnuvası İptal Edildi

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Spor İşleri Müdürlüğü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Osman Maraşlı Anı Turnuvası bu yıl pandemi süreci nedeniyle alınan önlemler kapsamında iptal edildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) tek üçlü plaj voleybolu turnuvası olma özelliğini taşıyan “Osman Maraşlı Anı Turnuvası”nın 22 – 23 Ağustos 2020 tarihlerinde DAÜ Deniz Tesisleri’nde (Beach Club) gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Turnuvanın iptaline ilişkin DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Değerli sporcular ve voleybol severler, 9. Osman Maraşlı 3'lü Plaj Voleybolu Anı Turnuvası son zamanlarda ülkemizde artış gösteren COVID-19 vakaları sebebiyle iptal edilmiştir. Turnuva ücretini yatırmış olan sporcular, ücretin iadesi için taraflarına kesilen makbuzla beraber gelip iadelerini alabilirler. Göstermiş olduğunuz anlayıştan dolayı DAÜ Spor İşleri Müdürlüğü olarak teşekkür ederiz” denildi.

 

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’ndan DAÜ’ye Ziyaret13 Ağustos 2020 Perşembe 15:22
  • DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü Görevine Burcu Sultan Betin Getirildi13 Ağustos 2020 Perşembe 15:20
  • DAÜ’nün yeni programı Muhasebe ve Finans Yönetimi yeni döneme hazır12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:56
  • DAÜ Öğretim üyesinden çocuklarda yeni Covid-19 Enfeksiyonu hakkında açıklama12 Ağustos 2020 Çarşamba 15:53
  • DAÜ, Turizm ve Otel İşletmeciliği alanında dünya çapında 46. sırada11 Ağustos 2020 Salı 17:25
  • DAÜ’de yeni burs sistemi yürürlüğe girdi11 Ağustos 2020 Salı 16:26
  • DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Ali H. Civelek’e duygusal veda11 Ağustos 2020 Salı 16:08
  • DAÜ’nün yeni bilişim sistemleri ve teknolojileri programı öğrencilerini bekliyor11 Ağustos 2020 Salı 15:55
  • DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın NTV ve Cnn Türk’e konuk oldu10 Ağustos 2020 Pazartesi 18:47
  • Daü Fen Ve Edebiyat Fakültesi’nden Yeni Fizik Ve Kimya Lisans Programları06 Ağustos 2020 Perşembe 14:34
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti