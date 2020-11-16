Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Müberra Koşar, dünyanın en başarılı bilim insanları arasında yer aldı. Söz konusu başarıya ilişkin DAÜ Eczacılık Fakültesi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Fakültemiz Adına Büyük Bir Başarı Göstermiştir”

“DAÜ Eczacılık Fakültesi, 2011-2012 Akademik Yılı’nda kurulmuş olup, 10 dönemden oluşan B.Pharm. ve 12 dönemi kapsayan Pharm.D. programlarını sunan, İngilizce eğitim veren bir fakültedir. Eczacılık mesleğinin evrensel kriterlerine uygun, mesleğine saygılı, dürüst, topluma faydalı, analitik düşünceye sahip ve grup çalışmasına yatkın, eczacılık alanında uluslararası üst düzey eğitim ve öğretim almış üstün bireyler yetiştirmenin yanı sıra, toplum sağlığı ve pozitif bilime hizmet etmeyi kendine vizyon edinen Eczacılık Fakültesi, 4 profesör, 2 doçent, 8 yardımcı doçent ve 3 öğretim görevlisi ile eğitim vermeye devam etmektedir. Fakülte Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) ve Uluslararası Eczacılık Öğrencileri Federasyonu’nda (IPSF) akademik üye olarak temsil edilmektedir. Kuruluşundan bu yana 37 farklı ülkeden öğrenciye eğitim veren Eczacılık Fakültesi bugüne kadar 507 mezun vermiştir. Halen kayıtlı 384 B.Pharm ve 460 PharmD öğrenci eğitimine devam etmektedir.

2016 yılında DAÜ Eczacılık Fakültesi ailesine katılan Prof. Dr. Müberra Koşar ABD Stanford Üniversitesi’nde yapılan “Updated science-wide author databases of standardized citation indicators” isimli çalışmada alanında 2019 yılı için dünyadaki en başarılı bilim insanları arasında ilk %2’lik dilime girerek Fakültemiz adına büyük bir başarı göstermiştir