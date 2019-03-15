DAÜ Fen Ve Edebiyat Fakültesi dünyada ilk 600’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fen ve Edebiyat Fakültesi’nin, dünyada ilk 600’de olduğu kaydedildi.

İngiltere merkezli yükseköğretim derecelendirme kurulu Times Higher Education (THE) tarafından hazırlanan 2019 Dünya Üniversite Sıralaması’na göre, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan Fizik, Matematik ve Kimya bölümlerinin, “Physical Sciences” kategorisinde 501-600 bandında yer almaya layık görüldü. DAÜ’den yapılan açıklamada, “DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, elde ettiği bu derece ile ilgili kategoride, Türkiye üniversiteleri arasında ise 5. sırada yer almış oldu” denildi.

DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan, Nature Index sıralamalarında son 3 yılda ulaşılan derecelerle birlikte, dünyaca otoritesi kabul gören THE’den elde edilen bu başarının, Fakülte’de yüksek standartlarda verilen eğitimin kalitesinin en önemli göstergesi olduğunu belirterek, bu başarıların artarak devam edeceğini vurguladı.