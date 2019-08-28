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DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor

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Doğu Akdeniz Üniversitesi'nin (DAÜ) 40 yıllık eğitim-öğretim tecrübesi, çok uluslu insan kaynağı ve uluslararası akreditasyonlarının desteğiyle DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi (DAÜ-SEM) eğitimini ve öğretimlerini kampüs dışına da taşıdı
DAÜ Sürekli Eğitim Merkezi kurslarına kampüs dışında da devam ediyor

DAÜ-SEM toplumun tüm kesimlerinin yaşam boyu eğitim ihtiyaçlarını karşılamak adına çeşitli konularda sertifika programları, kurslar ve seminerler düzenleyerek bireylerin yaşam boyu öğrenimine katkı koymaya devam ediyor. DAÜ-SEM’in yeni akademik dönemdeki faaliyetleri ve projeleri hakkında basın açıklaması yapıldı.

 

DAÜ-SEM’den Lefkoşa atağı

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DAÜ Halkla İlişkiler ve Basın Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, DAÜ-SEM daha önce eğitimler verdiği başkent Lefkoşa’da şimdi daha büyük ve uzun süreli projelerle bir girişim başlattı. DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM’in yeni dönemdeki faaliyetlerini değerlendirerek; günümüzde bilimsel, teknolojik ve kültürel değişimlerin çok hızlı gerçekleştiğini vurgulayarak, bireylerin bilgi ve becerilerini her yaşta geliştirmeye ihtiyaç duyduğunu belirtti. Doç. Dr. Orhan Korhan açıklamasına şöyle devam etti: “Yaşam boyu öğrenme kavramı ile 2004’ten beri faaliyetlerine devam eden DAÜ-SEM; Kıbrıs'ta Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi kurucu üyesi (TÜSEM) ve Avrupa Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri Ağı (European University Continuing Education Network, EUCEN) tam üyesi olan tek kurumdur. Kaliteli yönetim belgesi ISO:9001 belgesine sahip olan merkezde bugüne kadar yaklaşık 40 bin kişinin yaşam boyu öğrenim hedeflerine katkı koydu.”

 

Terfilerde ve yükselmelerde geçerli belgeler

DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM’in bireysel ve mesleki gelişimi sağlamaya dönük eğitim programları ve etkinlikleri düzenlemesinin yanı sıra, üniversite öğrencilerinin ve meslek sahibi bireylerin uluslararası nitelik taşıyan sınavlara hazırlanmalarını ve katılmalarını sağlamaya yönelik hizmetler de sunduğunu ifade etti. “Merkezimiz, TOEFL-IBT, TOLES gibi uluslararası akademik ve özel İngilizce yeterlilik sınavları uygulama yetkisine sahip bir merkezdir ve yıl boyunca bu gibi sınavlara katılmak isteyenlere hazırlık kursları açıp, düzenlemektedir” diye sözlerine devam eden Doç. Dr. Korhan, çalışmalarını Lefkoşa’da sürdüren resmî kuruluşlar, sivil toplum örgütleri, mesleki kuruluşlar ve özel sektörün eğitim ihtiyaçlarını DAÜ-SEM üzerinden karşılayabileceğini kaydetti. DAÜ-SEM sertifika ve belgelerinin EUCEN, TÜSEM ve DAÜ logolarını taşıdığını da belirten Doç. Dr. Korhan, yeni iş başvurularında, terfilerde ve yükselmelerde bireylere önemli katkılar sağladığını söyledi. Yasayla kurulmuş bir kurum olan DAÜ’nün bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerin de her alanda onaylandığını sözlerine ekledi.

 

Kurs, seminer ve sertifika programları 15 yıldır kesintisiz devam etmekte

2019 Ocak ayından yıl sonuna kadar planlanan ve gerçekleştirilmesi öngörülen eğitimlerin üzerinde bir talebin olduğunu ve yoğun bir tempo ile çalışmaya devam ettiklerinin altını çizen DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, DAÜ-SEM 2020 yılınının planlanlaması ve çalışmalarını da en kısa zamanda tamamlayacaklarını söyledi. Merkezin İngilizce, Bilgisayara Giriş, Bilgisayarlı Muhasebe, Almanca, Fransızca, Yunanca, Excel Kursu gibi kursları genel olarak her yıl farklı seviyelerde düzenlediklerini kaydeden Korhan, bu yıl merkezin farklı seviyelerde açılacak kurslar için 2019 yıl sonu ve 2020 yılı takvim yayınlayacaklarını ve bu takvime merkezin web sitesinden veya sosyal medyadan en kısa zamanda ulaşılacağını söyledi. Genel olarak düzenlenen kursların yanında spesifik alanlarda da düzenlenen eğitimler için çok talep olduğunu, kesintisiz olarak eğitim veren ve 15. yılını dolduran merkezin geniş kapsamlı bir çalışma düzenlendiğini ve CISCO gibi uluslararası kabulü olan eğitimlerin de ayrıca merkezin bünyesinde de gerçekleştirileceğini ifade etti. DAÜ-SEM’in topluma dönük bir merkez olarak hizmet ettiğinin altını çizen DAÜ-SEM Başkanı Doç. Dr. Orhan Korhan, sosyal, kültürel, eğitsel, terfiye yönelik her alanda düzenledikleri eğitimlerin, merkezin “Daha öğrenecek çok şey var!” konsepti ile topluma hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.  

 

Kurslarla ilgili bilgi almak ve kayıt yaptırmak için 0392 6302471 numaralı telefon aranabilir,  https://sem.emu.edu.tr/tr adresi ziyaret edilebilir veya dausem@emu.edu.tr adresine e-posta gönderilebilir.

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