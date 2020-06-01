DAÜ’den Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat “GNÇ TALKS” söyleşilerine katıldı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Kurumsal İletişim, Sosyal Medya ve Web Ofis Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Raziye Nevzat,Kuzey Kıbrıs Turkcell, GNÇ tarafından organize edilen“GNÇ Talks” söyleşilerine katıldı. Yoğun ilgi ve katılımla online (çevrim içi) ve interaktif olarak gerçekleşen GNÇ Talks’ta dijital dönüşümden kariyer planlarına kadar birçok konukonuşuldu.

KKTC’den diğer üniversitelerden öğretim üyeleri ve alanında uzman kişilerin katılımı ile 4 farklı oturumda gerçekleşenGNÇ Talks söyleşilerindeYrd. Doç. Dr. Nevzat,sosyal medyanın ve dijitalin sürekli değişen bir yapıya sahip olduğunu ifade etti. Yrd. Doç. Dr. Nevzat, Covid - 19 pandemi sürecinde bazı markaların reklamlarını azaltırken bazılarının ise iletişimlerini daha fazla artırdığını söyledi. Yrd. Doç. Dr. Nevzat bu süreçte e-ticaretin daha fazla rağbet görmesiyle bu alanda yapılacak yatırımların daha da artacağına vurgu yaptı. Yrd. Doç. Dr. Nevzat ayrıca 28 Mayıs 2020Perşembe günü, İngilizce dilinde gerçekleşen “GNÇ Talks” söyleşisine de katıldı. Yeni çağda dijital ve yeni trendler konusunun ele alındığı söyleşiye Hollanda’dan Dijital Ajans CEO’su da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell’den yapılan açıklamada GNÇ Talks oturumlarının ilerleyen zamanlarda üniversitelerle iş birliği ve değerli öğretim üyelerinin katkılarıyla devam edeceği belirtildi.