Dave Chappelle, Oscar’da skandal tokada imza atan Will Smith’i eleştirdi

49 yaşındaki komedyen Dave Chappelle, ünlü oyuncu Will Smith’in (53), eşi Jada Pinkett Smith’in görünüşü hakkında espri yapan sunucu Chris Rock’ı tokatlamasını sert bir şekilde eleştirdi.



Smith, “Kral Richard” filminde Venus ve Serena Williams’ın babası Richard Williams rolüyle o gece “En İyi Erkek Oyuncu” Oscar ödülünü kazandı.

Ancak kazandığı zafer, dünyanın dört bir yanında duyulan “tokat”la gölgelendi. Akademi tarafından kınanan Smith’e, Akademi Ödülleri etkinliklerinden 10 yıl men cezası verildi.

Ünlü aktörü eleştiren Chappelle ise, “Will, 30 yıl boyunca mükemmel bir insan izlenimi verdi ve o gece maskesini çıkardı. Bu hareketiyle bize geri kalanımız kadar çirkin olduğunu gösterdi. Sonuçları ne olursa olsun… Umarım maskesini tekrar takmaz ve gerçek yüzünün nefes almasına izin verir… Kendimi iki erkekte de görüyorum” açıklamasını yaptı.

NE OLMUŞTU?

Will Smith'in eşi Jada Pinkett Smith'in (50) alopesi sebebiyle saçlarını kazıtmasını, Demi Moore'un “G.I. Jane” filmindeki imajına benzeten Chris Rock (57), “Jada, seni seviyorum, G.I. Jane 2 filmini görmek için sabırsızlanıyorum” demişti.

Bu şakaya salondakiler ve eşi Will Smith gülerken Jada Pinkett Smith gözlerini devirmişti. Eşinin şakadan hoşlanmadığını gören Will Smith de sahneye çıkarak Chris Rock'ı tokatlamıştı. Sonrasında yerine oturduğunda da Rock'ı “eşinin adını ağzına almaması” yönünde uyarmıştı.

Smith, o geceden sonra Rock’tan resmi olarak özür dilese de, ikilinin arası hala tam olarak düzelmedi.