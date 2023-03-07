Denetimli ve güvenilir yapılar için LTB-KTMMOB İş Birliği

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), başkent Lefkoşa’nın olası afet durumlarında dirençli, güvenli ve hazır olmasına yönelik çalışmalarını paydaşların katılımcılığı ve ortak akılla sürdürüyor. Bu kapsamda LTB ile Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (KTMMOB) yeniden biraraya gelerek yeni yapılacak inşaatlardaki Yapı Denetimi süreçlerine ilişkin uygulama süreçlerini ayrıntıları ile görüştü. Toplantıya LTB Başkanı Mehmet Harmancı, KTMMOB Başkanı Tunç Adanır, Birliğe bağlı İnşaat Mühendisleri Odası,Mimarlar Odası,Makine Mühendisleri Odası ve Elektrik Mühendisleri Odası Başkanları ve LTB Müdürü ile belediyenin ilgili şubelerin amir ve temsilcileri katıldı.

Başkan Harmancı: “Bilimin ışığı ve uzmanların görüşleri ile sahadaki tecrübemizi birleştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz”

LTB Başkanı Mehmet Harmancı,10 yıldır başkentte uyguladıkları Yapı Denetimlerinde varlığını her zaman yanlarında hissettikleri KTMMOB ile yeni yapılacak inşaatlarda yapı denetim süreçlerinin genişletilmesi konusunda fikir birliği içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Başkan Harmancı konuşmasının devamında ise “LTB olarak 10 yıldır sürdürdüğümüz yapı denetiminde farklı disiplinleri de sürecin içerisine alarak,farklı odaların da birikimini sürecin içerisine dahil ederek, daha güvenli yapılara ulaşma noktasında önemli bir görüşme gerçekleştirdik.Bilimin ışığı ve uzmanların görüşleri ile sahadaki tecrübemizi birleştirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz”dedi.

Adanır: “LTB ile birlikte yaklaşık 10 yıldır yapı denetimi ve inşaatların kontrolü konusunda ilk adımları attık”

KTMMOB Başkanı Tunç Adanır,LTB ile birlikte yaklaşık 10 yıldır yapı denetimi ve inşaatların kontrolünde ilk adımları attıklarını kaydetti. Adanır, “Hem belediye olarak hem birlik olarak hem de üyelerimiz olarak bu yola inanarak devam ettik. Yasanın değişikliği ne kadar doğru adım attığımızı bugün de bize ispatlıyor” dedi.

Adanır: “LTB ile yapı denetimindeki tecrübemizi genişleterek ülke genelindeki tüm belediyelere yansıtmayı amaçlıyoruz”

Birlik Başkanı Adanır konuşmasını “Bu süreç içerisinde çalışmalarımızı ve denetimlerimizi yaparken kendi içimizde olan sistemi de nasıl daha iyiye götürebiliriz, bilimsel katkılarımızı nasıl daha fazla yapabiliriz diye çalışıyoruz. Daha önce süreçte 2 odamız vardı, şimdi 4 odamız ile birlikte farklı disiplinleri ne kadar yeni sisteme sokup da yapılaşmayı ne kadar iyi denetleyebiliriz, bunlarla ilgili süreçteki konulara çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de LTB ile yapı denetimindeki tecrübemizi genişleterek ülke genelindeki tüm belediyelere yansıtmayı amaçlıyoruz. Biz Lefkoşa’ya örnek ve pilot bir uygulama olarak bakıyoruz. Tüm belediyelere bunu yansıtarak ülkede biran önce denetimli, sağlıklı ve güvenli yapılara kavuşmak adına bu adımları birlikte atmaktan dolayı çok mutluyuz.” şeklinde sürdürdü.