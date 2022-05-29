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Elon Musk, Amber Heard ve Johnny Depp hakkında konuştu

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Amber Heard ile bir dönem ilişki yaşayan Elon Musk, oyuncunun Johnny Depp ile olan davası hakkında konuştu. Musk, tüm dünyanın canlı olarak takip ettiği dava hakkında yorum yazan bir Twitter kullanısına cevap verdi.
Elon Musk, Amber Heard ve Johnny Depp hakkında konuştu

Hollywood’un iki ünlü ismi birbirlerine karşı itibar savaşı verirken haftalardır süren mahkeme nihayet tamamlandı. Amber Heard ve Johnny Depp, duruşmalarda zaman zaman birbirleri hakkında şoke eden iddialarda bulunurken duruşmalar canlı bir şekilde yayınlandı.

Dava sürecinde birkaç defa ismi geçen ve hatta Amber Heard’ün tanıkları arasında yer alacağı konuşulan ancak ifade vermeyen Elon Musk, dava ile ilgili yorumunu Twitter’da yaptı.

Bir dönem Amber Heard ile birlikte olan ve Heard’ün taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olduğu çocuğun bebeği olduğu dedikodusu dolaşan Elon Musk, Twitter’da Depp ve Heard’ü eleştiren bir kullanıcıya cevap vererek düşüncelerini açıkladı.

Podcast sunucusu Lex Fridman 27 Mayıs’ta Twitterd’da Johnny Depp ve Amber Heard olayından çıkarımlarını özetleyen bir tweet paylaştı. Fridman’ın maddeler sıraladığı tweet’te, şöhretin bazıları için cehennem olduğunu, milyonlarca insana yalan söylemenin mümkün olduğunu yazdı. Milyarder Tesla’nın kurucusu da bu tweet’e “Umarım ikisi de yoluna devam eder. İkisi de inanılmaz” yazarak hem Heard’ü hem de Depp’i övdü.

Musk, Heard için böyle bir temenni de bulunsa da eski sevgilisi Heard’ün aslında kendisini hiç sevmediği dava sırasında ifşa olmuştu. Heard ve eski menajeri Christian Carino arasındaki mesajlarda Musk ile sadece boşluk doldurmak için çıktığı ve aslında Musk’a hiçbir zaman aşık olmadığı ortaya çıkmıştı.

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