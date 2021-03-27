  • BIST 1.382
  • Altın 451,684
  • Dolar 8,0476
  • Euro 9,4948
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA6991 test yapıldı, 23'ü yerel 33  pozitif vaka

Filiz Besim’den Yeni Bir Kitap: “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini”

»
Ülkemizin tanınmış simalarından, doktor ve yazar Filiz Besim yeni bir esere imza attı. “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini” isimli kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak raflardaki yerini aldı.
Filiz Besim’den Yeni Bir Kitap: “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini”

Ülkemizin tanınmış simalarından, doktor ve yazar Filiz Besim yeni bir esere imza attı. “Unutulmaz Yolculukların Hüzünlü Gezgini” isimli kitap Kıbrıs ve Türkiye’de eş zamanlı olarak raflardaki yerini aldı. Gelirinin, Pandemiden zarar gören kişilere Rotary Kulübü aracılığıyla bağışlanacağı kitap, Kıbrıs dağıtımcısı olan Khora Kitabevi ve seçkin kitapçılardan edinilebilir. Sarmal Kitabevi'nden çıkan kitap, amazon, idefix, kitabinabak, kitapyurdu ve dr.com sitelerinden de temin edilebilir.

Bir seyahat kitabı olan eser, Besim’in “kendi yarattığımız küçük kültürel gettolarımız dışına çıkıp başka kültürlerin merkezine yaptığı yolculukları” konu alıyor. Bir yandan geleneklerine ve kültürüne sıkıca bağlanırken diğer yandan dünyayı gezerek farklı kültürler arasında köprü kurmanın yollarını arayan yazar, “Bir toplumu toplum yapan ortak tarih ve kültür belleğidir ve elbette geleceğe dair yine ortak hayalleridir” diyor.

 

Etiketler: , , , ,
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni Kurulan Çocuk Yayınevi “Salamis”ten “Böğürtlen Kırmızısı” Kitabı Çıktı25 Mart 2021 Perşembe 18:03
  • Yarım Kalan Başkent Tiyatrosu Önünde Monologlar Oynanacak25 Mart 2021 Perşembe 16:06
  • Dünya Tiyatro Günü Başkent Tiyatro Binası Önünde Kutlanacak24 Mart 2021 Çarşamba 15:51
  • Taşçı’dan yeni klip24 Mart 2021 Çarşamba 13:00
  • Vounous Belgeseli Dünya Galası 31 Mart’ta Online Olarak Yapılacak23 Mart 2021 Salı 13:57
  • Vounous Dünya Arkeoloji Gündeminde23 Mart 2021 Salı 12:47
  • Devlet Fotoğraf Yarışması Jüri Üyeleri Belirlendi22 Mart 2021 Pazartesi 17:09
  • ‘CORONUS’ Toronto Uluslarası Animasyon Sanatları Festivali’nde22 Mart 2021 Pazartesi 10:58
  • Kıbrıslı Genç Sanatçı GOKO! (Gökberk Çırakoğlu) Büyük Başarılara İmza Atıyor20 Mart 2021 Cumartesi 11:31
  • 21 Mart Dünya Şiir Günü Dolayısıyla Şiir Maratonu Düzenleniyor19 Mart 2021 Cuma 16:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti