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Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” sergisi

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“Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” konseptiyle düzenlenen “Yel Değirmeni” adlı sergi,dün saat 18:00’da Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda gerçekleştirildi.
Gazimağusa’da Namık Kemal Meydanı’nda “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” sergisi

Another World is Possible Forever of Peace Art sanatçılarının yer aldığı sergide, KTÖS ve DAÜ-SEN sponsorluğunda düzenlenen etkinlikte 70 eser yer aldı.

Another World is Possible Forever of Peace Art , DAÜ-SEN ve KTÖS katkılarıyla “Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları” amaçlı ortak sergisi " Yel Değirmeni" 7 Ekim Cumartesi Mağusa Namık Kemal Meydanı'nda gerçekleşen açılış kokteyli ile sanat severler ile buluştu.

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36 Farklı sanatçının 80 eserinin sergilendiği serginin açılışına sanat severlerin ilgisi yoğundu. Sergi 8-11 Ekim tarihlerinde Bandabulya’da sanat severlerin ziyaretine açık olacak.

Etkinlikte söz alan DAÜ-SEN Başkanı Ercan Hoşkara ise böylesi bir etkinliğe sponsor oldukları için sendika adına çok memnun olduklarını söyledi. Son konuşmayı gerçekleştiren KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı konuşmada bir görsel bin sözden daha iyidir son günlerde yolsuzluklar rüşvet çürümüşlük ile uğraşırken sürdürüle bilir kalkınma hedeflerini anlatan yani dünya ile bizleri bütünleştiren bu eserleri yaratanlara teşekkür ederiz dedi.

Daha sonra ise serginin gezilmesi ve kokteylin ardından sergide sunumu yapılan eserler satışları da gerçekleştirildi.

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