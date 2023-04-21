Girne’de kaza: Dikkatsiz sürücü takla attı

Girne’de Beşparmaklar Caddesi üzerinde dün saat 13.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, UD 631 plakalı kamyon araçla kuzey istikametine doğru seyreden Halmurat Akyyev (39) yol üzerinde bulunan Green Hill Restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu yoldan çıkıp toprak sete çarparak takla attı.
Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan kontrolde sağ dirseğinde kırık teşhisi ile müşahede altına alındı.
Olaylar hakkındaki polis soruşturması devam ediyor.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.