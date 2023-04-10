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Girne’de Wals Metodu ile Sivrisinekle Etkin Mücadele

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Girne’de Wals Metodu ile Sivrisinekle Etkin Mücadele
Girne’de Wals Metodu ile Sivrisinekle Etkin Mücadele

Girne’de Wals Metodu ile Sivrisinekle Etkin Mücadele

Dünyada kullanılan ödüllü WALS metodunun Girne içindeki ilk uygulamaları teknik uzmanlarla birlikte Girne Belediyesi ekipleri kontrolünde geçtiğimiz günlerde Girne Karaoğlanoğlu bölgesinde gerçekleştirdi.

 

Geçtiğimiz yılın sonuna doğru tür tayini ülkemiz resmi kaynakları tarafından doğrulanan ve daha önceleri adamızda olduğuna dair resmi veri bulunmayan Asya Kaplan Sivrisineği ile ilgili Girne Belediyesi Sağlık Şubesinin, Çevre Sağlığı ve İlaçlama Biriminin mücadele çalışmaları yoğunlaştırıldı.

 

Sivrisinek mücadelesinde halkımıza da görev düşüyor.

Teknik uzmanlar, Asya Kaplan Sivrisineğinin eski otomobil lastikleri, saksı altları, küçük kovalarda, birikinti kalan noktalarda, süs havuzlarında, mezarlık çiçekliği gibi ufak tefek pek çok kapta üreyebileceğini belirtiyorlar. Şehir içinde bu tip yüzbinlerce kaynağın bulunabileceğine işaret eden uzmanlar, bu kaynakların tamamını tek tek tespit ederek uygulama yapmanın neredeyse imkansız olduğunu, bu nedenle WALS metodolojisinin entegre mücadelede yeni bir çözüm getirdiğini belirttiler.

 

Çevre sağlığı demek insan sağlığı demek

 

Zika Virüsü, Dang Humması, Chikungunya, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların taşınmasına neden olabilen Asya Kaplan Sivrisineğine karşı yapılan uygulamaların tamamen çevre dostu bir metodoloji ile yapılmakta olduğu belirtilen açıklamada WALS uygulaması ile biyolojik larvasitlerin mikron damlacık boyutlarına getirilerek özel ekipmanlarla alana hacimsel uygulanması şeklinde gerçekleştirildi.

 

Başkan Şenkul “Çevre Sağlığı açısından biyolojik ilaçlama önemlidir”

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, ülkemizde biyolojik mücadelenin çevre sağlığı açısından öneminin her geçen gün daha iyi anlaşıldığına vurgu yaparak, biyolojik mücadelenin ekonomik anlamda daha yüksek bir maliyette olmasına rağmen yurttaş ve toplum sağlığı açısından kanserojen madde içermemesi nedeniyle tercih edildiğini söyledi. Sivrisineklerle mücadelede kent genelinde başarı sağlanması için halkımızın da konuya duyarlı olmasının önemine vurgu yapan Şenkul,  bireysel yaşam alanlarında alınabilecek küçük ama hayati önlemlerle tüm halkı sivrisinek mücadelesine katkı koymaya çağırdı.

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Halkımız Ne yapmalı?

 

  • Bahçenizde bulunan ve içerisinde su biriken kapların, saksı altlıklarının, kullanılmayan araba lastiklerinin içerisindeki suları boşaltın
  • Sokak hayvanları için kaplara koyduğunuz suları en geç 3 gün içinde yenileyin
  • Süs havuzları içerisindeki suyu sık sık değiştirin veya larvalarla beslenen balıklar kullanın
  • Kullanılmayan yüzme havuzlarını boşaltın
  • Kırık rögar kapaklarını yenileyin
  • Açık depoları kapatın
  • Çürük depoları yenileyin
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