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Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebine ret

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Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebine ret
Gülşen’in ev hapsinin kaldırılması talebine ret

Dört ay önce verdiği konserde imam hatip liselilere yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı hakkında “halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” iddiasıyla soruşturma başlatılan şarkıcı Gülşen, geçen perşembe akşamı çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanmıştı.

Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne götürülen Gülşen'in tutukluluğuna avukatı Emek Emre itiraz etmişti. Talebi değerlendiren mahkeme tarafından Gülşen hakkında konutu terk etmemek şartıyla tahliye kararı verilmişti.

Avukat Emek Emre, dün de ev hapsi kararının kaldırılmasına yönelik dilekçe sunmuştu. Talep İstanbul Sulh Ceza Hakimliğince değerlendirilerek reddedildi. Gülşen’in “konutu terk etmemek” şeklindeki adli kontrolünün devamına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

“Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” iddiasıyla tutuklanan şarkıcı Gülşen hakkında geçtiğimiz gün tahliye kararı verilmiş, kaçma ve delilleri karartma şüphesi olmadığı özellikle belirtilmişti.

Gülşen, mahkemedeki ifadede şunları söylemişti:

“Üzerime atılı suçu ve haklarımı anladım. Ben bu konuda emniyette ve savcılıkta ifade vermiştim. Orada vermiş olduğum ifadelerimi tekrar ederim. Bana ihtiyacı olan bir çocuğum var. Ben suç işlemedim. Bana ihtiyaç olunan her an gelebilirim. Tutuksuz yargılanmak istiyorum. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum, serbest bırakılmamı talep ediyorum.”

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