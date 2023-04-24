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Güney Kıbrıs, Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için bazı ülkelerden yardım istedi

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İç savaş yaşanmakta olan Sudan’dan sivillerin tahliyesi çerçevesinde Rum Yönetimi, kendi hava tahliye koridorunu oluşturacak imkâna sahip olmadığı için, bu ülkedeki 20 dolayındaki vatandaşının kurtarılması için Fransa, İngiltere Yunanistan ve Mısır’dan ya
Güney Kıbrıs, Sudan’da mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesi için bazı ülkelerden yardım istedi

Sudan’da çıkan iç savaş nedeniyle, başkent Hartum’daki 10 kişilik Kıbrıs Rum kökenli ailenin evlerinde mahsur kaldı. Güney Kıbrıs, vatandaşlarını bölgeden tahliye edebilmek için Fransa, İngiltere Yunanistan ve Mısır’dan yardım talebinde bulundu.

İngiltere’nin Ağrotur üssü üzerinden organize ettiği operasyonla dün Sudan’daki diplomatlarını aileleriyle birlikte tahliye ederek Ağrotur üssüne ulaştırdığı, tahliye edilenlerin Güney Kıbrıs’taki otellerde gecelediği bilgisi verildi.

Fileleftheros’un haberine göre Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Rum dengi Konstantinos Komos’a Sudan’daki Yunan vatandaşları ile birlikte Rumların tahliyesine de yardım edileceği teyidinde bulundu.

Yunanistan’a ait C-130 ve C-27 tipi iki askerî nakliye uçağının tahliye operasyonu için dün Mısır’ın Güney’ine ulaştığı kaydedilen haberde Sudan’daki Rum ve Yunanların, bir noktada toplanmış değil dağınık olması ve Fransız konvoyunun vurulması örneğinde olduğu gibi, ulaşımın yüksek risk barındırması nedeniyle tahliye operasyonun zor olacağına işaret edildi.

Gazete Rum makamlarının, gerekmesi halinde, kriz noktalarında bulunan yabancıların Güney Kıbrıs’a kabulü ve oradan kendi ülkelerine gönderilmesi için “Özel Ulusal Plan ESTIA”yı uygulamaya hazır beklediğini, Dışişleri Bakanı Kombos’un da Yunan dengi Dendias ile sürekli irtibat halinde olduğunu kaydetti.

Gazete 30 dolayındaki İngiliz diplomat ve ailelerinin dün Ağrotur üssü üzerinden gerçekleştirilen operasyonla Hartum’dan tahliye edilerek Ağrotur’a götürüldüğünü, Sudan’dan kurtarılan İngilizlerin geceyi Rum tarafındaki otellerde geçirdiğini yazdı.

İngiliz medyasına dayandırdığı haberinde İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’ın, tahliye operasyonuna yardımlarından dolayı müttefiklerine ve Rum Yönetimine teşekkür ettiğini kaydeden gazeteye göre, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın açıklamasından, İngiliz kuvvetlerinin tahliye operasyonunda Ağrotur üssünü ana üs olarak kullandığı anlaşıldı. Tahliye operasyonunda “A400 Atlas” ve “C-130 Hercules” tipi askerî tahliye uçaklarının kullanıldığı ve Sudan’da daha yüzlerce İngiliz vatandaşı bulunduğuna inanıldığı belirtildi.

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