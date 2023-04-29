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Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023)

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Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023)
Günlük burç yorumları (29 Nisan 2023)

KOÇ

Bugün maddi konuda yapmanız gereken ne varsa yapın derim. Alacaklıysanız hatırlatın veya yeni para kapıları için biraz koşturun derim. Ama harcama yapmadan. 

 

BOĞA

Taşınma, yer değişiklikleri, seyahatler söz konusu olabilir. Finansal olarak bazı gelişmeler yaşanabilir. 

 

İKİZLER

Bugün enteresan bir gün olabilir sizin için, uzun süredir beklediğiniz bir mali gelişme hızla gerçekleşebilir. Veya bu konuyla ilgili düzel haberler alabilirsiniz. 

 

YENGEÇ

Bugün motivasyonunuz düşebilir, yalnız kalmak, çevrenizden ve kalabalık ortamlardan kendinizi soyutlamak isteyebilirsiniz. 

 

ASLAN

Ekonomik meselelerde ilk adım, endişe etmemek olsun bugün. Sizden kısa vadeli borç isteyen herkesi görmezden gelin. Akrabalarınızla mücadele edebilirsiniz. 

 

BAŞAK

Kardeş, akraba ve yakın arkadaşları ilgilendiren konular öne çıkabilir. İş ortamı, genel düzeniniz ve sağlığınızla ilgi toparlanma kararı alabilirsiniz. 

 

TERAZİ

Çalışma ortamı, iş arkadaşlarınızla daha olumlu bir gün gibi görünmekte. Bu anlamda hoş çalışmalar yapmanız olası. Çarpılmalara açık bir günde olduğunuzu da söyleyebiliriz. 

 

AKREP

Evinizde daha fazla misafir ağırlayabilirsiniz. Kariyer hayatınızda bekleyen işler hızlanabilir. Temkinli olmanızda fayda var. 

 

YAY

Bugünü, yeni fikirleriniz ve projeleriniz hakkında anne babanıza güven vermek için kullanabilirsiniz. Bugünkü işiniz patronunuzdan övgü alabilir. 

 

OĞLAK

Çalışma ortamınızda önemli değişimler, görev değişimleri, başvurular yapabilir, yeni bir işe başlayabilirsiniz. İkili ilişkiler alanında önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. 

 

KOVA

Bugün özellikle ortaklıklı işlere, mahkeme, resmi konulara dikkatiniz çekilebilir. Bu anlamda hızlı ve ani çözümler önünüze gelebilir. Eski başlayan işleri bitirmek için ideal. 

 

BALIK

Patron, müdür gibi üstlerinizden yardım görebileceğiniz bir gün olabilir. Kalbi boş olanlar için yeni tanışmalar, yeni ilişki başlangıçları gündeme gelebilir.  

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