  • BIST 4.795,61
  • Altın 1264.605
  • Dolar 19.5571
  • Euro 21.2175
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAHatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023)

» »
Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023)
Günlük burç yorumları (3 Mayıs 2023)

KOÇ

Aşk konusunda fikirlerinizi kendinize saklamanız ve sadece onları paylaşabilecek kişilerle konuşmanızı tavsiye ederim. Başkalarının ağzına laf vermemeye bakın derim. 

 

 

BOĞA

Bugün inişli, çıkışlı duygularınızla mücadele etmek zorunda kalabilirsiniz. Yalnız kalmak isteyebilir, duygusallık seviyeniz en üst düzeye çıkabilir. 

 

İKİZLER

Bugün her şeyi yapın ama evliliğinizi, ortaklığınızı falan gözden geçirmeye kalkmayın. Bugün daha iyi bir iş ve daha iyi bir kazanç kapınızı çalabilir. 

 

 

YENGEÇ

İç hedeflerinize odaklanmak isteyebilirsiniz. Bunun için etraflıca düşünmeniz, eyleme geçmek için zaman kollamak isteyebilirsiniz. 

 

ASLAN

Mevcut mali durumunuz bugün pozitif kalmanıza yardımcı olabilir. Merak uyandıran ama zor bir proje sizin ellerinize bugün teslim edilebilir. Kolay gelsin.  

 

BAŞAK

Son zamanlarda sizi de sıkmaya başlayan rutinlik, bugün son bulabilir. Ani gelişen bir aktivite ya da bir proje ile bu rutinden kurtulmak sizi mutlu edecektir. 

 

TERAZİ

Bugün resmi makamlardan veya büyük kuruluşlardan olumlu sözler duyabilirsiniz. Varsa bu konularda yapmanız gerekenler üşenmeyin ve yapın. 

 

AKREP

Bugün psikolojik anlamda iyi hissedebilirsiniz. Hep yapmak isteyip de yapamadığınız şeyleri bugün yapabilir kendinizi ödüllendirebilirsiniz. 

 

YAY

Stressiz bir hayat yaşamak istiyorsanız, sinirli bir yaşlıdan kaçınmanız gerekebilir. Zorlu bir akademik aşamadan başarılı bir şekilde geçenler başarılı olacaktır. 

 

OĞLAK

Sağlığınızla ilgili endişeleriniz olabilir. Bir doktora görünmek isteyebilirsiniz. Tedaviniz varsa eğer bunu aksatmamanız çok önemli. 

 

KOVA

Ye, iç, otur nereye kadar. Olmadı, evde iş güç varsa yapın derim bugün. Sağlığınıza özen gösterip, bir iki spor ile ilgili bir şeyler yapsanız ne güzel olur. 

 

BALIK

Korkularınızın üstüne gitmek isteyeceğiniz bir gün olabilir. Giyim tarzınızla ilgili yeni kararlar alabilirsiniz. 

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bilimsel araştırma: Uzun yaşamanın formülü bulundu10 Mayıs 2023 Çarşamba 13:20
  • Günlük burç yorumları (10 Mayıs 2023)10 Mayıs 2023 Çarşamba 07:50
  • Türkiye'de Kadınların yüzde 53, erkeklerin yüzde 31.7’sinde fiziksel aktivite düzeyi düşük09 Mayıs 2023 Salı 22:10
  • Bilinçsiz egzersizin hız treninden atlamaktan bir farkı yoktur09 Mayıs 2023 Salı 13:27
  • Günlük burç yorumları (9 Mayıs 2023)09 Mayıs 2023 Salı 08:37
  • Burnundan nefret edenler… Tüm suç Neandertal DNA’sında08 Mayıs 2023 Pazartesi 23:49
  • Güç istismarının arka planında nasıl bir psikoloji var?08 Mayıs 2023 Pazartesi 21:57
  • Kedinizin sevgisini kazanmak için bunları yapın08 Mayıs 2023 Pazartesi 20:34
  • Che Guevara'yı tutuklayan general öldü08 Mayıs 2023 Pazartesi 18:59
  • Haftalık burç yorumları (8-14 Mayıs 2023)08 Mayıs 2023 Pazartesi 12:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti