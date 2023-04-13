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Harry Potter macerası yeniden başlıyor… Popüler seri, dizi oluyor

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J.K. Rowling'in kitaplarından uyarlanan ve tüm dünyada bir fenomen haline gelen Harry Potter serisi, dizi olarak yeniden ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Harry Potter macerası yeniden başlıyor… Popüler seri, dizi oluyor

Harry Potter’ın büyücülük dünyası bir süredir Fantastik Canavarlar gibi spin-off’lar ile devam ediyordu. Şimdi bu sihirli dünya yeni bir proje ile yeniden hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor.

HBO Max, büyücüler dünyasının yeniden başlatılacağını ve filmlerden tamamen farklı bir oyuncu kadrosuna sahip olacağını duyurdu. Ünlü kanalın duyurusu üzerine Rowling de şu açıklamayı yaptı: “Max’in kitaplarımın bütünlüğünü koruma taahhüdü benim için önemli ve yalnızca uzun bir televizyon dizisinin sağlayabileceği derinlik ve ayrıntı derecesine izin verecek bu yeni uyarlamanın bir parçası olmayı dört gözle bekliyorum.”

Dizinin oyuncu kadrosunun filmlerden farklı olacağı açıklandı.

Dizinin, orijinal kitaplara uygun olması ve 10 yılı aşkın bir süre yayınlanması planlanıyor.

Warner Bros. Television ve HBO Max’in içerik başkanı ve CEO’su Casey Bloys, basın açıklamasında, “Bu yeni Max Original serisi, hayranların tüm bu yıllar boyunca zevk almaya devam ettiği ikonik kitapların her birinin derinliklerine inecek” dedi.

Büyücülük dünyası bir süredir Fantastik Canavarlar filmleriyle devam ediyor.

Harry Potter filmleri 2001’den 2011’e kadar yayınlandı ve Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson rol aldı. Üçlü, 1 Ocak 2022’de HBO Max yapımı Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts adlı özel bölümde yeniden bir araya geldi; ancak Rowling özel bölümde yer almadı.

Bir süredir sert eleştiriler alan Roling de proje ile ilgili açıklamalar yaptı.

Rowling bir süredir cinsiyet tartışmalarıyla ilgili yaptığı açıklamalarla tepkiler alıyordu, hatta bazı hayranları ünlü yazarın kitaplarını okumayarak ve uyarlanan filmleri izlemeyerek protesto da ediyordu.

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