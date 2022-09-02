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Henry Cavill’in yeni projesi merak konusu oldu: Yoksa Marvel’a mı geçiyor?

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Batman ve Superman, Man From U.N.C.L.E., Enola Holmes gibi yapımlarla başarılı bir kariyere sahip olan yakışıklı oyuncu Henry Cavill'in Marvel Sinema Evreni'ne geçeceği söyleniyor.
Henry Cavill’in yeni projesi merak konusu oldu: Yoksa Marvel’a mı geçiyor?

YouTuber Grace Randolph, Twitter’da Marvel’in Henry Cavill’i seçmeye açık olduğunu duyduğunu söyledi. Hatta, iki taraf birlikte çalışmayı görüşüp en az bir rol de belirlendi. Randolph’ın paylaşımına göre; Cavill, Mister Fantastik ve Loki 2’de önemli bir rol için düşünülüyor. Oysa Cavill için belirtilen rollerin sahibinin Penn Badgley olduğu konuşuluyordu.

Ancak Cavill, MCU’da uzun soluklu bir rol istemeyebilir. Ya da bir süper kahramanı oynayacak zamanı olmayabilir. Söylenti hızla yayılırken henüz Cavill ve MCU tarafından bir açıklama gelmedi.

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