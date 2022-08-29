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Işık Kitabevi Fuarı devam ediyor

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Pandemi nedeniyle iki yıl ara verilen Işık Kitabevi’nin “İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla açılan fuarı, ikinci hafta etkinlikleri ile devam ediyor.
Işık Kitabevi Fuarı devam ediyor

23 Ağustos’ta başlayıp 3 Eylül’e kadar sürecek olan fuarda  panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinlikler düzenleniyor.

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) 34’üncüsü düzenlenen, tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapıldığı kitap fuarı, 3 Eylül’e kadar her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebiliyor.

Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlıyor.

Fuar çerçevesinde bugün moderatörlüğünü Halil Karpaşaoğlu’nun yapacağı, “Edebiyatımızda Fantastik Roman” konulu panelde Mete Özkoç ile Kemal Caymaz konuşacak.

Yarın ise Türkiye’den konuk yazar Şebnem İşigüzel, Bulut Unvan’ın moderatörlüğünde söyleşi gerçekleştirecek.

Fuar’ın diğer etkinlikleri ise şöyle:
 

30 Ağustos Salı- Barış şiirleri ve şarkıları. KSYB Üyesi şairler ve Kıbrıslı Rum şairler

Müzik: Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı, Düzenleyen: Sanatçı ve Yazarlar Birliği

31 Ağustos Çarşamba- Panel: “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü” Moderatör: Emin Akkor

Konuşmacılar: Serhat İncirli, Çağdaş Öğüç, Düzenleyen: Gazeteciler Birliği

1 Eylül Perşembe Panel: “Kayıplara Karışan Egemenlik/ler”

Moderatör: Hakkı Yücel

Konuşmacılar: Rebecca Bryant, Mete Hatay

2 Eylül Cuma- Panel: “İrade ve İdarede Sona Doğru-Şimdi Ne?”

Moderatör: Erdal Güryay

Konuşmacılar: Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Doğuş Derya

3 Eylül Cumartesi- Panel: “Kısır Döngüde Yaşamak; Travma ve Distopya”

Konuşmacılar: Derya Ulubatlı, Pervin Yiğit, Hasan Yıkıcı

Tüm etkinlikler saat 20.30’da başlayacak.

 
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