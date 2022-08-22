Işık Kitabevi Kitap Fuarı yarın başlıyor

Lefkoşa’da Gençlik Merkezi’nde (Kızılbaş Kilisesi) yer alacak fuar bu yıl “‘İdare ve İrade’de Sona Doğru-Şimdi Ne?” temasıyla düzenleniyor.

Yarın akşam 20.30’da açılış kokteyli ile başlayacak olan Kitap Fuarı, 12 gün boyunca panel, müzik, şiir, edebiyat söyleşileri, çevre ve medya gibi birçok konuda etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Tüm kitap satışlarının yüzde 10 indirimli yapılacağı kitap fuarı, 23 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında her gün saat 09.00-13.00 ve 17.00-24.00 saatleri ziyaret edilebilecek.

Fuar kapsamında yapılacak etkinlikler ise saat 20.30’da başlayacak.

Pandemi nedeniyle Işık Kitabevi geçen yıl geleneksel, geniş kapsamlı 33’üncü Kitap Fuarı yerine daha dar kapsamlı “Kitap Günleri” etkinliği düzenlenmişti.

-Işık Kitabevi 34. Kitap Fuarı Programı

23 Ağustos Salı (saat 20.30): Açılış ve Kokteyl

Müzik: Ersen Sururi (Viola)-Kayra Sururi (Gitar) İkilisi

Onur Ödülü: Musa Kayra, Edebiyat-Sanat Hizmet Ödülü: Nilgün Güney, Zeki Ali.

24 Ağustos Çarşamba (saat 20.30) Panel: “Siyasette ve Kurumlarda Bağımlılık, İDARE etme ve İRADE”

Moderatör: Ali Baturay

Konuşmacılar: Yonca Özdemir, Birikim Özgür, Gürdal Hüdaoğlu,

25 Ağustos Perşembe (saat:20.30): Panel: “Çevre Tahribatı ve Yağma”

Moderatör: Feriha Tel

Konuşmacılar: Seran Aysal, Sibel Paralik, Berke Dağlı

26 Ağustos Cuma (saat:20.30): Söyleşi: “İdare Ede Ede Kaybolan İrade”

Konuşmacı: Niyazi Kızılyürek

27 Ağustos Cumartesi (saat 20.30) Söyleşi: Mehmet Yaşın

Okuyacağı şiirleri, şiirlerin arkasında yatan anıları, deneyimleri, yazınsal yaklaşımlarıyla ilişkili bir sohbet

28 Ağustos Pazar (saat 20.30): Panel: “Edebiyatımızda Fantastik Roman”

Moderatör: Halil Karpaşaoğlu

Konuşmacılar: Mete Özkoç, Kemal Caymaz

29 Ağustos Pazartesi (saat 20.30): Söyleşi: Şebnem İşigüzel (Türkiye’den Konuk Yazar)

Moderatör: Bulut Unvan

30 Ağustos Salı (saat: 20.30): Barış şiirleri ve şarkıları

KSYB Üyesi şairler ve Kıbrıslı Rum şairler

Müzik: Hasip Akgürgen, Mustafa Tozakı, Düzenleyen: Sanatçı ve Yazarlar Birliği

31 Ağustos Çarşamba (saat: 20.30) Panel: “Medya, Vatandaş İfade Özgürlüğü”

Moderatör: Emin Akkor

Konuşmacılar: Serhat İncirli, Çağdaş Öğüç, Düzenleyen: Gazeteciler Birliği

1 Eylül Perşembe (saat 20.30): Panel: “Kayıplara Karışan Egemenlik/ler”

Moderatör: Hakkı Yücel

Konuşmacılar: Rebecca Bryant, Mete Hatay

2 Eylül Cuma (saat 20.30): Panel: “İrade ve İdarede Sona Doğru-Şimdi Ne?”

Moderatör: Erdal Güryay

Konuşmacılar: Mertkan Hamit, Sertaç Sonan, Doğuş Derya

3 Eylül Cumartesi (saat 20.30) Panel: “Kısır Döngüde Yaşamak; Travma ve Distopya”

Konuşmacılar: Derya Ulubatlı, Pervin Yiğit, Hasan Yıkıcı