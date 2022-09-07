Julia Roberts, George Clooney ve ailesini öve öve bitiremedi

Julia Roberts, George Clooney ve ailesinin Cennete Bilet (Ticket to Paradise) çekimleri sırasında kendisini yalnızlıktan ve umutsuzluktan kurtararak nasıl destek olduklarını anlattı.

Cennete Bilet (Ticket to Paradise) filminde birlikte rol alan Julia Roberts ve George Clooney çekimler korona virüsü pandemisine denk gelince zor zamanlar geçirdiler.

New York Times’a röportaj veren Roberts ve Clooney, Ocean’s Eleven ve Money Monster gibi filmlerde birlikte rol aldıktan sonra tekrar birlikte çalışmaktan bahsettiler. Cennete Bilet’in çekimleri sırasında Roberts tek başına bir evde kalırken Clooney, eşi Amal ve çocukları ile yakınlardaki bir kiralık evde kaldı.

Clooney, “Tüm bu yabani kuşlarla Hamilton Adası’nda başladık ve Julia, evi Amal’ın, benim ve çocukların hemen aşağısında tuttu. O, benim çocuklarım için Juju Teyzeydi” diyerek Roberts ile yakınlıklarını anlattı.

Roberts ise şunları söyledi: “Clooneyler beni tamamen yalnızlıktan ve umutsuzluktan kurtardı. Bir balonun içindeydik ve bu, ailemden en uzun ayrı kaldığım zamandı. 25 yaşımdan beri tek başıma bu kadar zaman geçirdiğimi sanmıyorum.”

Ol Parker’ın yönettiği filmde Roberts ve Clooney, 25 yıl önce yaptıkları hatayı kızlarının yapmasını önlemek için bir araya gelip Bali’ye giden boşanmış bir çifti canlandırıyor. Kadroda ayrıca Billie Lourd, Kaitlyn Dever ve Lily Lucas Bravo da yer alıyor.

Filmin 21 Ekim’de vizyona girmesi bekleniyor.