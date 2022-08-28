Kadınlar resim kurslarında yeteneklerini ortaya koyuyorlar

Boş vakitlerini değerlendirmek, emeklilik hayatlarını daha keyifli kılmak için resim kursuna başlayanlar, resime ilgisi olan herkesin kursa başlamasını tavsiye ediyor.

Zühre Özkaraman önderliğinde resim kurslarına katılan kadınlar hayatlarına renkli bir soluk geldiğini, resim çizerken aynı zamanda da çok güzel dostluklar kurduklarını ifade ettiler.

Resim Öğretmeni Zühre Özkaraman, atölyenin 2019 yılından bu yana faaliyette olduğunu belirterek, Kıbrıs Türk Halkı’nın çok sanatsever olduğunu söyledi.

Özellikle kadınların sanata büyük ilgisi olduğunu belirten Özkaraman, resime ilgi duyan tüm kursiyerlerine zevkle yardım ettiğini dile getirdi.

Resim çizmenin yanı sıra kurslar sayesinde çok güzel dostluklar da kurulduğuna işaret eden Özkaraman, istek olması halinde herkesin resim çizebileceğini vurguladı.

Kursiyerler Zuhal Akterzi ve Ayşe Köse de, resim kurslarına katılmaktan çok memnun olduklarını belirterek, resim çizmenin emeklilik hayatlarının ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirttiler.