Devlet yayın kuruluşu CyBC Salı günü yaptığı açıklamada, Avustralyalı Kıbrıslı Silia Kapsis'in İsveç'in Malmö kentinde düzenlenecek 2024 Eurovision şarkı yarışmasında Kıbrıs'ı temsil edeceğini duyurdu.



Yunan söz yazarı Demetris Kontopoulou'nun bir şarkısını söyleyecek.



Birçok ödül alan Silia, Avustralya Gençlik Gösteri Sanatları Topluluğu'nun (AYPAC) vokalisti ve Hollywood yıldızı Alex Russell'ın Los Angeles'taki 30. yaş günü kutlamasında onunla birlikte solistlik yapmak da dahil olmak üzere dünya çapında çok sayıda yüksek profilli etkinlikte öne çıkan şarkıcı olmuştur.



Müziğe olan aşkı, çoğunlukla 12 yaşındayken yazıp bestelediği ilk şarkısı Who Am I?



İkinci şarkısı No Boys Allowed'u Mart 2023'te, son şarkısı Disco Dancer'ı ise Mayıs ayında yayımladı. Bir sonraki single'ı yıl sonunda çıkacak.